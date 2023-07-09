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Воскресенье 9 июля

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Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция

Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция
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Знаменитостей на дороге остановили сотрудники ДПС.

53-летняя Юлия Меньшова и ее мать, 81-летняя Вера Алентова, оказались в центре необычной ситуации на дороге, когда их машину остановил сотрудник ДПС. Казалось бы, что могло произойти, чтобы вызвать такое внимание полиции?

Все началось с того, что Юлия и Вера спешили по своим делам, но поездка не задалась с самого начала из-за проблем с навигатором. Они опаздывали и были на нервах. Причем удача от них отвернулась еще до начала дороги, что только усилило их тревогу. И тут, неожиданно, их автомобиль останавливает полицейский.

Юлия Меньшова рассказала, что полицейский потребовал им остановиться у обочины и ждать. Никаких объяснений не последовало, и женщины начали нервничать и раздражаться. В их голове уже начали появляться самые негативные мысли о том, что же они сделали не так, чтобы привлечь внимание полиции.

Однако, вскоре стало ясно, что у сотрудника ДПС был веский повод для остановки. Оказывается, в этот день проходил парад советских трамваев и отечественного автопрома. И что самое интересное, Юлия и Вера оказались в первом ряду зрителей – месте, которое было специально выделено для важных гостей и приглашенных лиц. Они случайно стали свидетелями прекрасного зрелища и испытали умиление и ностальгию.

Для Юлии Меньшовой это был особенный день, так как всего несколько дней назад была годовщина со дня смерти ее отца, известного режиссера Владимира Меньшова. Она до сих пор не может смириться с его потерей и выразила свое горе в социальных сетях.

Папа Юлии растворился в вечности любви и стал примером человеческой искренности для всех, кто его знал. Его фильмы подарили радость, надежду и утешение многим людям. Именно поэтому Юлия Меньшова так сильно прониклась парадом трамваев и автомобилей, которые напомнили ей о тех временах, когда ее отец был жив.

9 июля 2023, 13:24
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
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