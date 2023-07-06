Ширвиндт срочно просит о помощи Тесты Розенбаум обратился к Путину Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Четверг 6 июля

02:14"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука 00:06Выход новых ЖК в Москве замедлился 22:15Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола 20:26"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной 19:25Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия 18:27"Все в сборе": Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом 17:30"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей 16:33Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 15:49"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой 14:40Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных 13:20Другие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа 11:40Москвичи раскупают квартиры в Сочи 11:20"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу 11:00Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории 10:40Что делать, если в квартиру проникли посторонние 10:00В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру 08:40Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 08:20Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги 08:00"Просто чудо": Сергей Бодров и Виктор Цой "ожили" на рисунках художника 06:41Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью 04:11С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос 02:31Мужские шорты на лето 2023 00:37Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии 22:0488-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 21:00"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 20:20"Это молитва": Малышева провела ритуал в эфире Первого канала 19:3686-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой 17:37Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы 16:14"Состояние тяжелое": в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты 15:10Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице 14:20Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей 14:17Миллион в месяц: молодой фаворит Пугачевой занялся далеким от музыки бизнесом 13:40В Москве мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро Курская 13:20На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток – видео 13:00Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена 12:00Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции 11:20Вторичное жилье подорожало на 5% 11:00В России хотят узаконить выселение из квартиры за шум 10:41Спрос на жилье в трейд-ин резко снизился 10:07Лишилась дома и денег: Лену Ленину обманул застройщик 09:20Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры 08:40Как выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 08:40Врач рассказала о редких типах аллергии 08:20"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной 08:20Почему мужчины могут сбросить вес легче: обьясняет диетолог 08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука
170

Роберт Де Ниро поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.

Оскароносный американский актер Роберт Де Ниро в свои 79 лет может гордиться не только блестящими ролями в фильмах, принесших ему мировую слову, но и большой семьей. Звезда Голливуда является отцом семерых детей, причем, его младшая наследница родилась в 2023 году.

Однако семейное счастье американского актера было недолгим. Его постигло страшное горе: умер внук Лео, которому было всего 19 лет. О смерти юноши сообщила его мать Дрена Де Ниро.

Она приходится звезде фильма "Крестный отец" старшей наследницей. Роберт Де Ниро удочерил ее в первом браке. Сам актер не сразу отреагировал на трагическую весть, однако позже поблагодарил поклонников, которые выразили ему соболезнования.

Голливудская звезда подчеркнула, что глубоко опечалена вестью о кончине любимого внука. Роберт Де Ниро, меж тем, не стал делать публичных заявлений лично, а передал все через своего представителя.

Также артист попросил на какое-то время оставить его семью в покое, чтобы они смогли оплакать ушедшего родственника. Как отмечает телеканал "360", Лео пошел по стопам знаменитого деда и за короткую жизнь успел сняться в нескольких фильмах.

6 июля 2023, 02:14
Роберт Де Ниро. Фото: DGP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
ET✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Де Ниро накормил русских звезд

Ольга Серябкина и Глюк'oZa
Игорь Николаев
Сати Казанова и Елена Подкаминская
Виктория Лопырева с мамой и Татьяна Веденеева
Яна Рудковская
Анита Цой, Елена Кулецкая и Владимир Макаров
Андрей Малахов и Эмин Агаларов
Максим Фадеев, Григорий Лепс, Виктор Дробыш и Игорь Крутой
Валерия
Юлия Барановская
Роберт Де Ниро Арас Агаларов и Тони Брэкстон
Владельцы Crocus City Mall, в котором открылся ресторан Роберта Де Ниро, Эмин и Арас Агаларовы

По теме

"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола

Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола
Певец горячо переживает за будущее. Владимир Пресняков надеется на поддержку добрых людей. Один из самых выдающихся артистов современности присоединился к нашумевшему протесту.

"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной

"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной
Секс-символ кино СССР тяжело болеет. Светлана Светличная нуждается в лекарстве. Неутешительные новости о здоровье знаменитости шокируют россиян год за годом.

Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия

Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия
В апреле будущего года жене иностранного агента Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Но в свете тех обстоятельств, в которых она находится, ожидать широких празднований юбилея вряд ли стоит. 70-летие Народная артистка СССР отмечала сольными концертами в Москве и Минске.

"Все в сборе": Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом

"Все в сборе": Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом
45-летняя Ольга Орлова нянчится с шестимесячной дочкой. Крошка попала на камеру вместе с товарищем. Ведущая телепроекта "Дом-2" ломает стереотипы один за другим.

"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей

"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей
Актер Андрей Назимов рассказал, что ему пришлось пережить в детстве. Андрей Назимов – звезда российского кино.

Выбор читателей

04/07Втр88-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 04/07ВтрКак выглядит заброшенная вдовой могила Влада Листьева 05/07СрдКитч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 04/07ВтрВыпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции 04/07Втр"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 04/07ВтрДомогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена