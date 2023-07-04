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86-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой

86-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой
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Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов преподал хороший урок.

Достижения и заслуги знаменитого зоолога и ученого не нуждаются в комментариях. Этот высокоинтеллигентный, мудрый и талантливый человек неспроста стал любимцем публики и гордостью жителей России. Однако даже у таких светлых людей, как Николай Дроздов, бывают злопыхатели.

Некоторые личности распускают в Сети ложные слухи, будто ведущий стал совсем плох и отправился к праотцам. При этом сам Николай Дроздов не привык переживать из-за дурных сплетен, благодаря уровню осознанности и эмоционального интеллекта.

Однако недавно телеведущий получил травму ребер, из-за чего у ненавистников появился гнусный повод снова "похоронить" легенду. По телеграм-каналам и социальным сетям разлетелось множество суждений, в которых утверждалось якобы безнадежное состояние звезды. Николай Дроздов при этом спокойно лечился и в гроб ложиться отнюдь не собирался.

Наконец, журналисты связались с 86-летним ученым по телефону и получили хорошие новости. Запись разговора опубликовал Пятый канал, поэтому слова ведущего дошли и до злопыхателей.

По сути Николай Дроздов произнес о своем состоянии всего одну фразу, которой проучил жалких недругов, полных злобы и зависти. "Все лучше и лучше — все улучшается", — выразился знаменитый мужчина.

В этом весь он — гуру оптимизма, спокойствия и стойкости. Ну а личностям ядовитым теперь остается признать свою неправоту и хотя бы попытаться быть такими же мирными и добрыми, как Николай Дроздов.

4 июля 2023, 19:36
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Николай Дроздов и его твари

В доме Николая Дроздова всегда жили собаки.
С тигром он на дружеской ноге.
К гадюкам у телеведущего особая страсть.
Ученые сделали сенсационное открытие - оказалось, что гены свиньи и человека совпадают больше, чем было принято считать.
Паучки, букашки, другие таракашки...
Дроздов нашел себе очаровательную юную подругу.
Даже на сцену Николай Николаевич выходит со зверюшками.

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