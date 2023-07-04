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Вторник 4 июля

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"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела

"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела
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Эксперт по языку тела проанализировала общение Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг брака принца и принцессы Уэльских, которые женаты уже больше 12 лет. В прессе то и дело появляются статьи о возможных изменах сына короля Англии. Неудивительно, что к Кейт Миддлтон приковано особое внимание во время ее выходов в свет: народ наблюдает за настроением супруги принца Уильяма, обвиняемого в неверности.

Но, судя по всему, переживать за отношения монарших особ не стоит. Журналисты пообщались с экспертом по языку тела Джуди Джеймс, чтобы понять, какая атмосфера царит в их семье. По ее словам, у супругов все отлично. И выдал это язык тела принца Уэльского, который указывает на его нежное отношение к жене.

Речь идет о жесте, который сын леди Дианы продемонстрировал очень давно – сразу после свадьбы во время спортивного мероприятия. Тогда Уильям неосознанно прижал к себе Кейт Миддлтон, как бы крепко обняв ее. Это, по словам Джуди Джеймс, говорит об особо романтических чувствах наследника престола к своей возлюбленной.

"В воздухе витала атмосфера спортивного соперничества, которая, кажется, всегда выявляет сигналы страсти со стороны Уильяма и Кейт", – пояснила эксперт.

Дело в том, что этот жест со стороны принца можно увидеть и сейчас. Так что, не стоит сомневаться в том, что сын леди Дианы до сих пор души не чает в своей супруге. В общем, в семье царит гармония!

4 июля 2023, 04:23
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Express.co✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как невзрачная Миддлтон перевернула гардероб ради заветного кольца

Кейт Миддлтон. Фото: g49 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: d75 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: mm4 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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