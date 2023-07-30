Мужа нашли мертвым: певица Натали стала вдовой

Большое горе в семье российской артистки. Певица Натали потеряла любимого.

Одно из самых тяжких жизненных испытаний свалилось на плечи звезды 90-х. Хрупкая женщина столкнулась с утратой дорогого человека, который был для нее поддержкой и опорой. Певица Натали пережила смерть второй половинки — ее мужа нашли мертвым.

Продюсера Александра Рудина не стало в 53 года. Бездыханное тело обнаружили на козырьке подъезда московской многоэтажки. В этом доме как раз и жила звездная чета.

Утром Пятый канал связался с артисткой, и та не стала опровергать известие о кончине мужа. Она ответила на звонок дрожащим голосом. Поначалу певица Натали не торопилась комментировать СМИ подробности. Но затем ей пришлось признаться, что стала вдовой.

Сейчас причиной смерти Александра называют осложнения из-за перенесенной коронавирусной инфекции. По данным источника, Рудин не оставил прощального послания.

В последние годы мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до кончины супруг певицы Натали потерял своего отца, что сильно отразилось на эмоциональном состоянии.

Напомним, исполнительница хита "Ветер с моря дул" прожила в браке с Александром Рудиным более 30 лет. За это время певица Натали родила мужу троих сыновей.