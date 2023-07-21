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Пятница 21 июля

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"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
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32-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской – человек всесторонне развитый. Она увлекается живописью, в коллаборации с дизайнером Аникой Керимовой создала великолепную коллекцию одежды, работает преподавателем йоги. Но и поет он тоже хорошо. В этом могли убедиться зрители музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". Молодая певица за кулисами дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".

Татьяна, у Вас почти готов дебютный альбом – знаю, что его выпуск уже находится в финальной стадии. А как же личная жизнь, когда о ней подумаете?

Сейчас для работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне (улыбается). Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А быть дочерью суперзвезды Любови Успенской – это ноша или награда?

И то, и другое – все зависит от обстоятельств. Конечно, такое родство предполагает больше ответственности. Я понимаю, что на меня смотрят более критично, оценивают, сравнивают, завидуют. И часто бывает много негатива в мой адрес.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Как не реагировать на него? Как не сломаться под потоком бесконечного хейта?

Я со временем научилась, хотя и не сразу. Это своего рода закалка. Сейчас уже не обращаю внимание на злые языки.

Только что Вы с мамой были на отдыхе. Как провели время?

Это была закрытая территория, где нас никто не видел. Море, пирс, шикарная погода! Получился достойный отдых после напряженного года. Впереди много работы!

21 июля 2023, 10:36
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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