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Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать

Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать

Телеведущий в подробностях рассказал о своем состоянии.

Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями серьезной травмы, полученной в начале года. Напомним, в январе он поскользнулся и упал, выходя из машины около дома. Причем несколько дней ученый не обращался за помощью, так как надеялся, что ему полегчает. Но лучше не стало, и Дроздова увезли на скорой и положили сразу в реанимацию. Итог неудачного падения – семь сломанных ребер, одно из которых пробило легкое.

Учитывая возраст – Николаю Николаевичу в этом июне исполнилось 86 лет, – восстановление идет медленно. Врачи не решаются предположить, сколько времени займет реабилитация. Несмотря на это, ученый не опускает руки и верит в лучшее.

По словам Николая Дроздова, из-за того что ребро пробило легкое, началось воспаление. "Я не могу полноценно дышать", – сетует ученый.

Из-за проблем с легким нарушена и речь: голос стал тихим, и он не может сделать глубокий вдох. Помимо этого, врачи рекомендовали звезде шоу "В мире животных" специальный комплекс упражнений для коррекции осанки, так как проблемы с дыханием усугубляются в том числе и из-за сутулости.

Николай Николаевич не унывает и радуется, что у него уже ничего не болит, нет температуры и вернулся хороший сон. Единственное неудобство – катетер, с которым приходится ходить до сих пор.

2 июля 2023, 18:13
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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