Высший пилотаж: Кейт Мидллтон стала изюминкой мощного поединка

Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Понедельник 17 июля

21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Мидллтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Высший пилотаж: Кейт Мидллтон стала изюминкой мощного поединка

Высший пилотаж: Кейт Мидллтон стала изюминкой мощного поединка
204

Жена принца Уильяма показала королевские манеры у всех на виду. Кейт Миддлтон выбрала для этого старый добрый метод и произвела фурор. Женщинам на заметку!

Международный теннисный турнир Уимблдон-2023 собрал множество зрителей со всего мира, которые мечтали посмотреть матчи с профессиональными чемпионами. Рекорд на соревнованиях установила Маркета Вондроушова, пишет RT. Если не брать в расчет теннисистов, изюминкой мощного спортивного поединка стала Кейт Мидллтон.

А все потому, что жена принца Уильяма появилась на мероприятии в потрясающем образе. Комплект одежды мятного оттенка выгодно подчеркнул достоинства стройной фигуры. Укороченный жакет из твида и плиссованная юбка вызвали восторг. По словам стилиста Любови Матвеевой, Кейт Миддлтон выбрала подходящий для события классический наряд вне времени и возраста, а укладка, макияж и аксессуары гармонично его дополнили.

Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Члены королевской семьи Британии обладают удивительными способностями, но элегантностью в выборе одежды особенно отличается принцесса Уэльская. Она многодетная мама и государственный деятель и, конечно же, редкая модница. Кейт Миддлтон часто появляется в эффектных нарядах на публике. На Уимблдоне она повторила традицию затмевать окружающих непревзойденным чувством стиля. Высший пилотаж!

Модная эстетика принцессы вдохновляет жителей разных стран экспериментировать с имиджем, не бросаясь в крайности. Однако для некоторых людей Кейт Миддлтон явно не образец для подражания. Например, "Царьград" передает, что китайцы щеголяют с сумками в стиле "цементных" мешков.

17 июля 2023, 20:05
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как невзрачная Миддлтон перевернула гардероб ради заветного кольца

Кейт Миддлтон. Фото: g49 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: d75 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: mm4 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По теме

"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше

Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше
Александр Буйнов и Алла Пугачева не обсуждают политические события. Народная артистка СССР Алла Пугачева покинула родину после начала спецоперации на Украине.

"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией

"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией
Александр Буйнов дал интервью Вячеславу Манучарову. Народный артист России Александр Буйнов, даже несмотря на уважаемыми возраст и сопутствующие проблемы со здоровьем, все еще выходит на сцену и радует многомиллионную армию поклонников своими песнями.

Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида

Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида
Ольга Шувалова исполнила главную роль в картине "Все умрут, а я останусь". Печальная новость поступила из Москвы.

"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках

"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках
Яна Чурикова вспомнила о ЧП на проекте "Фабрика звезд". Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах.

"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым
Григорий Лепс отметил 61-й день рождения. По этому случаю певец дал сольный концерт, на который пригласил звездных друзей. Пропустить выступление Лепса не смог и Филипп Киркоров. На концерт он пришел не один, а в компании своей фаворитки – звездного дизайнера Аники Керимовой. О теплых отношения Киркорова с Керимовой впервые заговорили несколько месяцев назад.

Выбор читателей

16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 16/07Вск"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 16/07ВскДиректор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 16/07Вск "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 17/07ПндАзартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой