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Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии

Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии
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Ксения Бородина счастлива в новых отношениях, При этом не обошлось без нюансов.

Общественность до сих пор активно обсуждает развод Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. После того, как пара разошлась, бывшие возлюбленные до последнего времени обменивались колкостями в публичном пространстве.

Недавно Ксения Бородина дала понять, что счастлива в отношениях. При этом знаменитость не стала говорить, кто именно является ее новым возлюбленным.

Курбан Омаров ведет себя иначе — он ежедневно делится совместными кадрами с 23-летней пассией Валерией. Ходят слухи, что предприниматель уже сделал ей предложение.

Бородиной задали в социальной сети личный вопрос, на который она предпочла ответить с долей иронии. "Если ваш молодой человек позовет замуж, возьмете его фамилию? И, кстати, после развода вернули свою?" — написал Ксении один из поклонников.

"Если меня позовут замуж, мы все обязательно будем Омаровы", — ответила Бородина, добавив смеющиеся эмодзи. Стоит отметить, что последнее время у ведущей нет времени на переживания из-за бывшего супруга.

Она занята новыми проектами. Знаменитость призналась, что могла стать героиней шоу "Выжить в Дубае", но съемки сорвались из-за плотного графика ведущей.

1 июля 2023, 16:31
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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