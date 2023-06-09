"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками своим новым достижением.

47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова пребывает в великолепной физической форме и любит постоянно это демонстрировать. Танцовщице действительно есть чем гордиться, ведь благодаря упорному труду ее фигура в этом возрасте выглядит роскошно. Часто Анастасию Волочкову упрекают за чрезмерную откровенность на снимках и видео, но она не реагирует на критику, так как знает себе цену.

На днях бывшая прима Большого театра призналась, что помимо тяги к искусству у нее есть еще одна любовь – к прекрасным цветам. Свою страсть к белым розам она уже упоминала ранее. На этот раз Волочкова рассказала о еще одном своем любимом цветке – сирени. Балерина опубликовала в своем аккаунте серию снимков, на которых предстала в кустах сирени на собственном загородном приусадебном участке.

"Помимо белых роз и пионов я очень люблю сирень. Этот куст я посадила сама несколько лет назад. Он быстро вырос", – написала Анастасия Волочкова.

Таким образом, у балерины появился еще один повод для гордости, ведь она собственным трудом смогла вырастить практически целое дерево.

Ранее диетолог предупредил Анастасию Волочкову об опасности монодиеты. По словам эксперта, такое питание может привести к дефицитам витаминов и минералов. Причем это не единственный медик, оценивший состояние блондинки.

Сама Анастасия Волочкова отрицает наличие зависимости от алкоголя и утверждает, что нормально питается и ведет здоровый образ жизни, а вот психиатр Василий Шуров выразил уверенность, что она не может завязать со спиртным, сообщает телеканал "360". По мнению эксперта, пока звезда придерживается такой точки зрения, решить проблему у нее не получится.