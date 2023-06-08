"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом

Танцовщица жестко ответила сплетникам, которые осудили ее после снимка в кафе.

О пагубных привычках Анастасии Волочковой общественность шепчется уже давно. Впрочем, раньше образ жизни артистки волновал публику куда меньше, чем ее любовные дела. Однако с выходом скандального интервью у Алены Жигаловой все резко изменилось. После просмотра ролика многие будто бы по-новому взглянули на балерину, и то, что они увидели, им не понравилось. В результате на звезду обрушился шквал обвинений в пристрастии к алкоголю.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова удивила поклонников неожиданным заявлением. Блондинка объявила, что собирается бросить пить. Но не успел народ порадоваться за звезду, она сбилась с пути. Вскоре балерину сняли в компании мужчины с бокалом в руках. Знаменитость объяснила, что позволила себе немного выпить, встретившись с близким другом, но некоторые все равно набросились на нее с критикой.

В беседе с Пятым каналом балерина дала жесткий ответ всем неравнодушным. Нецензурно выражаясь, Волочкова объяснила, что публике должно быть все равно на то, что она есть и что пьет. Танцовщица попросила сплетников не лезть в ее жизнь и порекомендовала вместо этого заниматься своей.

"Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку. И идите на *** (куда глаза глядят, — Прим. ред.)", – послала всех на три буквы Анастасия Волочкова.

