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Четверг 8 июня

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"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом

"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом
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Танцовщица жестко ответила сплетникам, которые осудили ее после снимка в кафе.

О пагубных привычках Анастасии Волочковой общественность шепчется уже давно. Впрочем, раньше образ жизни артистки волновал публику куда меньше, чем ее любовные дела. Однако с выходом скандального интервью у Алены Жигаловой все резко изменилось. После просмотра ролика многие будто бы по-новому взглянули на балерину, и то, что они увидели, им не понравилось. В результате на звезду обрушился шквал обвинений в пристрастии к алкоголю.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова удивила поклонников неожиданным заявлением. Блондинка объявила, что собирается бросить пить. Но не успел народ порадоваться за звезду, она сбилась с пути. Вскоре балерину сняли в компании мужчины с бокалом в руках. Знаменитость объяснила, что позволила себе немного выпить, встретившись с близким другом, но некоторые все равно набросились на нее с критикой.

В беседе с Пятым каналом балерина дала жесткий ответ всем неравнодушным. Нецензурно выражаясь, Волочкова объяснила, что публике должно быть все равно на то, что она есть и что пьет. Танцовщица попросила сплетников не лезть в ее жизнь и порекомендовала вместо этого заниматься своей.

"Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку. И идите на *** (куда глаза глядят, — Прим. ред.)", – послала всех на три буквы Анастасия Волочкова.

8 июня 2023, 15:00
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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