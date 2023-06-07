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Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу

Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу
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Любовь Успенская тщательно следит за своим здоровьем, что побуждает ее обращаться к медикам.

В следующем году "королеве русского шансона" исполнится 70 лет. Однако, глядя на нее, в это верится с трудом. Артистка не раз признавалась, что тщательно ухаживает за собой. Как оказалось, метод молодости Любови Успенской состоит не только из тренировок в спортзале и походов к косметологу.

В недавней беседе с журналистами певица рассказала, что часто ходит к врачу, а также назвала причину, по которой это происходит. К счастью, со здоровьем звезды все хорошо, и это как раз результат регулярного посещения медиков. Дело в том, что знаменитость сдает анализы, чтобы понимать, чего не хватает ее организму. И, исходя из результатов, корректирует свое питание.

Любовь Успенская рассказала, что ее рацион состоит только из здоровых продуктов: рыба, индюшка или курица, красное мясо, овощи, а время от времени она добавляет лук и салаты, если, к примеру, в ее организме недостаток витамина А. Есть в жизни "королевы шансона" и список запрещенных продуктов: маринованное, копченое, жареное, алкоголь, продукты с токсинами. В пищу певица употребляет только свежую и натуральную пищу.


Артистка откровенно призналась, что никаких диет не соблюдает. Более того, она не прочь вкусно поесть и в этом удовольствии себе не отказывает. Просто предпочтение Любовь Успенская отдает "правильным продуктам", которые окажут положительное воздействие на ее организм.

7 июня 2023, 09:07
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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