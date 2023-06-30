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Пятница 30 июня

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Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки
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Нарядившаяся для съемок шоу Мария Порошина попала впросак.

Звезды российского шоу-бизнеса время от времени любят посещать ток-шоу: себя показать, да других посмотреть. Однако не всегда то, в каком виде они предстает перед камерой, радует зрителей. Взять, например, появление Марии Порошиной на шоу "Сегодня вечером".

Для выхода под софиты артистка кардинально преобразилась: прическа с крупными кудрями, большое количество теней и яркая помада. В качестве наряда она выбрала зеленое платье в мелкий белый узор.

Увы, подобный летний облик комплиментов удостоен не был. Наоборот, Мария Порошина подверглась критике за неудачный образ. Свое мнение просила стилист Любовь Жукова, которая призналась, что платье, макияж и прическа докинули актрисе годков.

"Тут старит ее все. Прическа как у бабки. Помада с холодным подтоном, ей такое не очень идет. Особенно к салатовому оттенку платья", – схватилась за голову стилист.

При этом образ, который выгуляла Мария Порошина, можно было, уверена эксперт, спасти. Стоило всего лишь вытянуть утюжком волосы, ярче подвести глаза и выбрать помаду более теплого оттенка. Ну а если этот спорный внешний вид – заслуга стилиста, то от услуг такого специалиста, подметила Любовь Жукова, Марии Порошиной стоит впредь отказаться.


30 июня 2023, 04:18
Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Истории✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Грусть и разочарования Марии Порошиной

Первый громкий успех принесла роль в сериале "Всегда говори всегда". Мария сыграла провинциальную художницу, приехавшую покорять Москву.
Мария прославилась в том числе и благодаря роли Тамары с культовой криминальной саге "Бригада".
В блокбастере "Ночной дозор" Порошиной досталась роль Светланы - девушки, которая прокляла сама себя и тем самым создала воронку. Позже актриса снялась в "дневном" продолжении фильма.
В новогоднем фильме "Елки" героиня Марии в погоне за счастьем пытается загадать желание под бой курантов, но не успевает это сделать. Тогда девушка придумывает кое-что оригинальное.
В картине "Моя мама - Снегурочка" Мария действительно становится мамой для маленького мальчика, страдающего от недостатка родительской любви.
Героиня фильма "Не отрекаются любя" продолжает ждать любимого, когда уже никто не надеется, что он остался в живых.
Мария просто потрясающе выглядит в полицейской форме.
Героиня Марии работает копирайтером, кормит себя и мужа, непризнанного поэта, который не зарабатывает ни копейки, и ухаживает за заболевшей свекровью.
"Челночницы" - картина о сильных женщинах, которые в девяностые годы, спасая семью от голодной смерти, устраиваются работать на рынок.

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