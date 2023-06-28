"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области

Под Петербургом появилась целая толпа глиняных двойников Аллы Пугачевой.



В России, как оказалось, теперь есть Алла Пугачева, которая вряд ли когда-то покинет страну. Заслуга эта принадлежит кукольнику Владимиру Емельяненко из города Гатчина Ленинградской области.

Несколько лет назад мужчина, пишет gazetametro.ru, увидел куклы БЖД – шарнирные произведения искусства, да так влюбился, что стал осваивать процесс их создания по роликам в Сети и книгам. Научился он и создавать прически, и делать макияж, и даже шить наряды.

Впрочем, приобретенные навыки помогли Владимиру Емельяненко не только обрести огромную коллекцию кукол, но и прославиться при помощи нее. Есть у него и Алиса Фрейндлих, и Фаина Раневская, и Наташа Королева и, разумеется, Алла Пугачева.

Примадонна, признается художник, является его любимой артисткой. Он давно мечтал создать ее мини-клона, да так увлекся, что теперь кукол Аллы Борисовны у него больше всего. Кроме того художник-кукольник из Ленинградской области рассказал, что создал копию Пугачевой из фильма "Женщина, которая поет", которая нынче находится во владении певицы.

"Я слышал, что Алла Борисовна не очень любит этот образ, но заказала у меня именно такую куклу", – рассказал художник о работе для Аллы Пугачевой.



