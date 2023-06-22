"Она хочет дочку": экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности 54-певицы

Свадьбу Татьяны Булановой и выбранный ею наряд прокомментировал ее некогда близкий мужчина.



Совсем недавно отгремели свадебные колокола, ознаменовавшие собой долгожданную свадьбу Татьяны Булановой и ее возлюбленного Валерия Руднева. Поклонники поздравляли женщину, критики отпускали едкие комментарии, а ее знакомые – комментировали.

Не смог удержаться от того, чтобы обсудить свадьбу певицы с журналистами и ее экс-фаворит, как его окрестила публика, певец Саша Попов. Паре некогда приписывали романтические отношения, но в прошлом, увы, но и обычное дружеское общение.

Тем не менее, мужчина рад за то, что в жизни Татьяны Булановой произошло столь радостное событие, хоть и саркастично пожелал Валерию Рудневу терпения.

Фото с церемонии бракосочетания Александр уже видел в Сети. Привлекло внимание Попова платье, которое в народе уже окрестили "бабушкиным". Подняв эту тему, певец заговорил о возможной беременности 54-певицы. Якобы это была первая мысль, пришедшая в его голову как только он взглянул на снимки. И это – единственный повод, на его взгляд, оправдывающий выбор столь странного фасона.

К слову, Саша Попов не видит причин Татьяне Булановой отказываться от того, чтобы вновь стать матерью. Тем более, что она уже давно заявляла о своем желании.

"Таня сама говорила, что она хочет дочку", – раскрыл слова Татьяны Булановой Саша Попов.



