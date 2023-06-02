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Пятница 2 июня

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Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
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Могила Игоря Талькова – одна из самых посещаемых на Ваганьковском кладбище столицы. Но считается, что она еще и чудотворная. Корреспондент "Дни.ру" побывал на месте захоронения исполнителя.

Рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактер и писатель Игорь Тальков был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге при так и не выясненных обстоятельствах 6 октября 1991 года.

Похоронен он был 9 октября на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с первыми тремя кавалерами медали "Защитнику свободной России". На этом же 25-м участке он покоится вместе с Василием Аксеновым, Риммой Казаковой, Михаилом Таничем, Михаилом Пуговкиным и Львом Яшиным.

Фото: Дни.ру

Тальков был верующим человеком, поэтому и памятник на его могиле поставили соответствующий – виде большого креста с барельефами и молитвами на старославянском языке. На его передней грани выгравирована строчка из песни: "И поверженный в бою, я воскресну и спою", а на постаменте – имя, фамилия, даты жизни и надписать "Сыну России от Русского народа". За бронзовым крестом стоит цветной портрет Игоря Талькова в деревянном окладе и ваза, в которой всегда стоят живые цветы. Тут же люди оставляют и записки с посвященными Талькову стихами.

Фото: Дни.ру

Кстати, как говорят на Ваганьково, все эти годы на могилу Талькова приходят женщины, помолиться об излечении мужей зависимостей или о скорейшем освобождении несправедливо осужденных. Считается, что после прихода на могилу случаются чудеса. Ставший ангелом певец помогает страждущим!

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что в 2017 году в городе Щекино Тульской области, откуда был родом Тальков, благодарные земляки открыли памятник ему. В почти пятиметровом бронзовом изваянии Тальков запечатлен в полный рост.

2 июня 2023, 11:00
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина

Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру

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