Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью

Певица предстала на новом видео с наследницей и удивила необычной походкой.

Не секрет, что последние годы у Любови Успенской были довольно непростые отношения с наследницей Татьяной Плаксиной. Родственницы сильно отдалились после того, как дочь артистки попала в аварию. С тех пор они долгое время выясняли отношения в эфире телешоу и не могли помириться.

Снимаясь в скандальных передачах, Татьяна называла свою знаменитую мать тираном и обвиняла ее в страшных вещах. Сложно даже представить, насколько тяжело в тот момент было Успенской, которая всегда не чаяла в наследнице души. В какой-то момент стало казаться, что семья никогда не воссоединится. Даже уехав в США к отцу, Плаксина не успокоилась и продолжила нелестно высказываться о родственнице. К счастью, к концу 2020-го тирада с публичными скандалами подошла к концу.

Артистке удалось помириться с наследницей и забыть все обиды. Сейчас мать и дочь дружны, словно между ними ничего и не случалось. Родственницы часто появляются вместе на публике и в социальных сетях. Накануне на просторах Интернета было опубликовано их очередное совместное видео.

На кадрах Успенская появилась в обнимку с Плаксиной за кулисами программы "Две звезды". И та, и другая, предстали перед камерой в коротких платьях. Однако внимание публики привлекли не столько наряды, сколько странная походка артистки. Ноги певицы заплетались, будто бы с трудом стояли на высоких каблуках. Происходящее на видео озадачило поклонников певицы. Многие из них привыкли, что исполнительница всегда предстает перед публикой в безупречном виде.