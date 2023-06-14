Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента

Иск певицы Земфиры был отклонен в судебном порядке.



Вслед за супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным* и юмористическим певцом Семиона Слепаковым*, кто обратился к российскому суду с требованием снять с них статус иноагентов, счастья решила попытать и певица Земфира*.

Однако, судебные иски ее предшественников были отклонены в судебном порядке. Ровно та же ситуация произошла и с лучшей подругой Ренаты Литвиновой: суд Москвы отказал Земфире* в снятии статуса иноагента, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого райсуда Москвы.

"В удовлетворении исковых требований отказано", – ответили в суде на поданный запрос Земфиры*.

Напомним, что свой статус Земфира* получила в феврале 2023 года. Причины тому стали ее высказывания, в которых она критиковала политический вектор правительства России, выражала поддержку недружественным странам и получала, как утверждается, финансовую поддержку из зарубежных источников.

В настоящий момент Земфира* проживает во Франции, однако, по ее заверениям, у них с также проживающей там Ренатой нет гражданства этой страны – лишь паспорта России. К слову, несколько дней назад Земфира* переписала на Ренату Литвинову свою московскую квартиру, расположенную на Фрунзенской набережной.

* – признаны иноагентами по решению Минюст РФ.

