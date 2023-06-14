Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку

Анна Калашникова на широкую ногу отметила 39-й день рождения. Поздравить ее и посмотреть клип на песню "Коко Шанель" собрались все сливки столицы – Никита Джигурда, Прохор Шаляпин и даже Анастасия Волочкова. Хотя балерине всея Руси сейчас не до светских раутов – суд за судом, скандал за скандалом. Подробностями очередного она поделилась в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Два года назад вся страна начала обсуждать, как Анастасия Волочкова справила естественную нужду под елочкой у себя на участке. Внимательные до чужой физиологии соседи сделали видео того, как балерина оправляется, достоянием общественности. И эта "мокрая" тема муссируется по сей день и бередит умы граждан большой страны.

Но Волочкова призналась, что ей есть, где отправить физиологические надобности, и помимо дерева у роскошного особняка. "У меня загородный дом площадью 850 метров, – говорит балерина. – А еще есть гостевой дом. Словом, мне есть, где пописать. Но я могу себе позволить такую прихоть – пописать под своей елочкой. И если я это сделала один один раз, а обсуждается тема писающей под елочку Волочковой уже два года, то значит, что я интересна людям".

А даме, которая обнародовала это резонансное видео, балерина теперь грозит судом. "Не очень порядочная женщина подговорила соседей следить за моим участком, – возмущена Волочкова. – И они сидели в кустах, может даже могли видеть, как я обнаженная бегаю по своему участку – имею на это право! Но они сняли, как я под своей елочкой снимаю с себя красивые сексуальные шортики. И тут же вывалили эту информацию всей стране, дали во все соцсети".

"Я написала заявление в Следственный комитет о вторжении в частную жизнь. А теперь эти люди хотят заключить со мной мировое соглашение, предлагали мне 500 тысяч, но я доведу эту историю до суда – это дело принципа. И уже заведено уголовное дело – по 137 статье УК РФ (предусматривает ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, а также за распространение этих сведений в публичном пространстве – Прим. ред.)", – пояснила стоящая за правду балерина.