В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами

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Вторник 13 июня

00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит? 22:08Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти 20:12"Всегда будете источником вдохновения": известный блогер выразила поддержку Костомарову 18:13Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены 17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно
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В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами

В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами
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Анастасия Волочкова удивила стильным внешним видом.

Анастасия Волочкова продолжает удивлять. Пару дней назад она намекнула на то, что у нее появился новый молодой поклонник, а теперь, судя по всему, она шлет ему любовные намеки через свой личный блог.

Кардинально преобразившаяся Анастасия Волочкова предстала в образе Мэрилин Монро: сиющее платье, фирменная объемная прическа дивы Голливуда, а также элегантные туфли на небольшом каблуке.

Анастасия Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами под самый известный хит блондинки "I wanna be loved by you" (Хочу быть любима тобой – Прим. ред.). Вначале она, как и в оригинальном видеоряде, просто восседала на плечах своих спутников, затем же те спустили балерину на пол, а та сделала неловкий шаг к камере. При этом от зорких зрителей не смогло укрыться то, каким чудом Анастасия сохранила уверенное выражение лица: при касании пола она удержалась на ногах только благодаря заботливым рукам партнеров.

Примечательно еще и то, как выглядели спутники танцовщицы: на лицах каждого из них были надеты уродливые маски по типу тех, которые в голливудских триллерах надевают маньяки. Но нашелся в этом, по мнению некоторых, и большой плюс: на их бледном фоне красота Анастасии Волочковой засияла еще ярче.


14 июня 2023, 00:02
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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