Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты

Диетолог не советует Анастасии Волочковой есть один только куриный бульон. Так она навредит своему здоровью.

Российская балерина Анастасия Волочкова не раз говорила, что питается чуть ли не одними листьями салата. Она так привыкла с молодости, когда только начинала строить карьеру в балете. Такого питания артистка придерживается и до сих пор. А недавно Волочкова призналась, что употребляет в пишу один лишь куриный бульон. Однако насколько это безопасно, большой вопрос. Ведь в свои 47 лет Волочкова выглядит худощавой и порой изможденной, что безусловно тревожит фанатов.

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что экстремальная диета может привести Анастасию Волочкову к непоправимым последствиям, сообщает Пятый канал. Все дело в том, что монодиета однозначно вызовет проблемы со здоровьем, это лишь вопрос времени.

Врач отметила, что точное количество потребляемого Волочковой бульона не известно. Конечно, объем может исчисляться в литрах и в принципе восполнять суточный калораж. Однако все же полностью все витамины и микроэлементы один бульон заменить не может.

Диетолог отметила, что в бульоне однозначно нет клетчатки, а это крайне необходимо организму.

"Любая монодиета она чревата в конечном итоге неким таким "откатом". И причем очень негативным", – подчеркнула врач.

По словам диетолога, в конечном итоге может произойти эффект пружины, когда организм резко отреагирует на дефициты негативно.