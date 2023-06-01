Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты

Звезды привели детей в зоопарк Тесты Девушка 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Четверг 1 июня

19:00Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты 18:30Агата Муцениеце заинтриговала поклонников кадрами с огромным животом 18:00Как выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина 17:30Как летом предотвратить кишечную инфекцию у ребенка – рекомендация терапевта 16:55Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя 16:37В Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако 16:08"Рожайте, пожалуйста!": Алферова обратилась к женщинам с чудесной историей 15:40"Могу выразить поддержку": известный музыкант похвалил Даву за желание стать актером 15:20Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний? 15:20Боня озвучила причину критики со стороны Собчак 15:00Волочкова выступила с благотворительным шоу "Балерина и кукла в зазеркалье цирка" 14:20Синоптик предупредил Москвичей о прохладных выходных с дождями 13:40Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников 13:00В каких городах России самые доступные однокомнатные квартиры 12:20На "однушку" в Сочи придется копить 16 лет 12:00Дибров поддержал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?" Караулову 11:40Супруга Аристарха Ливанова впервые рассказала о живущих за границей дочери и внуке 11:20Вернувшаяся из отпуска Орлова показала трогательное видео 11:00Квартира писательницы Джоан Дидион выставлена на продажу 10:40Бородина поделилась секретами воспитания дочек 10:20Чем грозит неуплата кредита? 09:40"Я была такая смелая": Виктория Боня вспомнила о переезде в Монако 09:20Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье 09:03Диета Волочковой встревожила ее поклонников 08:20Психолог назвал причины и опасность сексуальной зависимости 08:00"Вторичка" сильнее всего подешевела в Истре 06:15Киркоров ошарашил публику жесткой издевкой над Басковым 04:30Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта 02:08Самые доступные квартиры в Новой Москве 00:33Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп 21:52Певица Земфира* опровергла информацию о получении гражданства Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты

Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты
1

Диетолог не советует Анастасии Волочковой есть один только куриный бульон. Так она навредит своему здоровью.

Российская балерина Анастасия Волочкова не раз говорила, что питается чуть ли не одними листьями салата. Она так привыкла с молодости, когда только начинала строить карьеру в балете. Такого питания артистка придерживается и до сих пор. А недавно Волочкова призналась, что употребляет в пишу один лишь куриный бульон. Однако насколько это безопасно, большой вопрос. Ведь в свои 47 лет Волочкова выглядит худощавой и порой изможденной, что безусловно тревожит фанатов.

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что экстремальная диета может привести Анастасию Волочкову к непоправимым последствиям, сообщает Пятый канал. Все дело в том, что монодиета однозначно вызовет проблемы со здоровьем, это лишь вопрос времени.

Врач отметила, что точное количество потребляемого Волочковой бульона не известно. Конечно, объем может исчисляться в литрах и в принципе восполнять суточный калораж. Однако все же полностью все витамины и микроэлементы один бульон заменить не может.

Диетолог отметила, что в бульоне однозначно нет клетчатки, а это крайне необходимо организму.

"Любая монодиета она чревата в конечном итоге неким таким "откатом". И причем очень негативным", – подчеркнула врач.

По словам диетолога, в конечном итоге может произойти эффект пружины, когда организм резко отреагирует на дефициты негативно.

1 июня 2023, 19:00
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"У меня была истерика": Волочкова рассказала историю про куст сирени
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников кадрами с огромным животом

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников кадрами с огромным животом
Актриса Агата Муцениеце примерила на себя роль матери в очередной раз. Российская актриса Агата Муцениеце успешно совмещает карьеру в кино с ролью матери.

Как выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина

Как выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина
13 июля исполнится 100 лет со дня рождения актера театра и кино Михаила Пуговкина. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Ваганьковском кладбище столицы. Михаил Пуговкин скончался утром в пятницу, 25 июля 2008 года на 86-м году жизни у себя дома в Москве из-за обострения сахарного диабета.

Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя

Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя
Звезды российского шоу-бизнеса отметили День защиты детей в Московском зоопарке. "Русское Радио" стало официальным опекуном гималайского белогрудого медведя, который содержится в Московском зоопарке.

В Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако

В Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако
Та ли на самом деле Виктория Боня, за которую себя выдает? Звезду попробовали вывести на чистую воду. В Сети появилась непроверенная информация о том, что модель и телеведущая Виктория Боня якобы живет не за границей, а где-то в Ивановской области.

"Рожайте, пожалуйста!": Алферова обратилась к женщинам с чудесной историей

"Рожайте, пожалуйста!": Алферова обратилась к женщинам с чудесной историей
Ксения Алферова опубликовала трогательную историю, которая изменила жизнь другого человека. Дочь Ирины Алферовой и Александра Абдулова Ксения Алферова не только звезда телеэкранов, но и общественница.

Выбор читателей

30/05ВтрСобянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 31/05СрдМосковские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде – Собянин 30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 31/05СрдРаботы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно – Собянин 31/05СрдСоловьев назвал контрактников гордостью России 30/05ВтрГосподи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова