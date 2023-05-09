Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Вторник 9 мая

19:20Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес 18:10"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 17:00"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом 16:40Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды 15:50Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 14:20В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи? 13:00Грудь мечты: Анастасия Костенко рассказала о пластической операции 12:27"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам 11:31Орлова оставила новорожденную дочь с няней ради встречи со свекровью 08:14"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд 06:22Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем 04:18Памятник самокопанию в музее "Калифорния" 02:32Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра 00:21Loomi: в ресторане восточной кухни оценили черный лайм 22:18Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года 20:39Как узнать в покупателе квартиры мошенника? 18:17"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 17:54"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 17:53Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве 17:30Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России 16:18Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел 15:50"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь 14:32Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки 14:28В Москве горит многоквартирный дом 14:13"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор 14:11Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности 13:25"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь 12:01Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву 11:54От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей 08:06Бритье ног и армейские платья: Как Великая Отечественная война изменила стиль советских женщин 06:39В Китае под водой сняли на видео пугающее существо из слизи с 24 глазами 04:24Как вас обманывают в ювелирных магазинах 02:25В Югре лося спасли от медведя – видео 00:48Советы перед майскими праздниками: как лимон спасет от опьянения 22:03Танцы, "Авито" и "Госуслуги": россияне ищут новые способы знакомства после ухода "Тиндера" 20:09Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде 18:15"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию 18:11"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма 17:06Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии: Было настоящей трагедией 16:41Сверкнувшая идеальной фигурой Волочкова ответила завистникам: Из своих трущоб пишите своим детям 16:09Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку 15:30Ольгу Бузову застукали на свидании с бывшим 14:26"Е-ху!": снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе 14:10Не сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале 13:25"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже во время схваток в роддоме 13:01"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 12:48Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы" 12:33Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 12:19Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках" 12:09Полицейского поймали на взятке коньяком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес

Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес
49

У певицы вновь обнаружились проблемы со здоровьем.

Как выяснилось, у знаменитости обострилась крапивница, что привело к неприятным последствиям.

При этом, певица уже несколько дней принимает антигистаминные препараты, но улучшений пока нет. Она также отказалась от регулярных тренировок, что привело к тому, что она прибавила в весе на десять килограммов.

Муж Анны, баскетболист Янис Тимма, помогает ей как может в борьбе с болезнью. Несмотря на все трудности, Седокова не сдаётся и продолжает бороться за своё здоровье.

Одновременно с этим, певица рассказала о своей семейной жизни и важных правилах, которых они с мужем придерживаются. Парочка всегда признается друг другу в любви, после того как уложат детей спать. Супруги также рассказывают, за что они благодарны минувшему дню.

Несмотря на трудности со здоровьем, Анна Седокова продолжает радовать своих поклонников своей музыкой и выступлениями. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и успехов в её творческой деятельности.

Ранее артистка намекнула на некие проблемы в жизни. Артистка призналась, что бросила мужа баскетболиста и абсолютно одна улетела в поисках себя.

9 мая 2023, 19:20
Анна Семенович. Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

"Ненавижу": Злющая Седокова раскрыла истинное отношение к мужу после слухов о разводе

"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы

"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы
Спортсмен не собирается сдаваться. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров наконец-то вышел на связь после долгих месяцев борьбы с болезнью в «Коммунарке».

"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом

"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом
Ведущая предстала в необычном образе. Лера Кудрявцева входит в число тех звезд, кто поддерживает со своими поклонниками тесный контакт.

Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды

Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды
В интернете появились необоснованные слухи. Поводом для этого стало видео с танцующей Бритни, где в один из моментов её лицо меняется на другое.

Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы

Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы
Примадонна выступила с обращением. Алла Борисовна, одна из самых известных артисток в стране, вернулась в Москву после трагических событий, которые произошли в её жизни.

В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи?

В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи?
Королевская семья Великобритании всегда была известна своими традициями и протоколом. Однако младший сын короля, принц Гарри, всегда был бунтарем, бросающим вызов обществу. Оскорбившись своим местом в семейной иерархии во время коронации Карла III и его жены Камиллы, принц спешно покинул торжество. В прошлую субботу британский народ стал свидетелем исторического момента, когда в Лондоне были коронованы новый король и королева.

Выбор читателей

08/05ПндКак вас обманывают в ювелирных магазинах 08/05Пнд"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь 08/05Пнд"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 08/05Пнд"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 08/05ПндПережившая непростой период Бабкина покинула Москву 08/05Пнд"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь