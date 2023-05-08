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От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей

От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей
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Лобковые вши – это паразиты, живущие на теле человека и питающиеся его кровью. Они также называются площицами, а поражение ими именуется лобковым педикулезом, или фтириазом. Причем этих вшей и гнид можно подхватить в самых обыденных местах.

Лобковая вошь живет до 30 дней, а за свою жизнь откладывает порядка 50 яиц. Интересно, что поражает она не весь волосяной покров человека. Самыми сладкими для них кажутся участки тела с апокриновыми железами, выделяющими особый секрет – лобок, промежность, анальное отверстие, мошонка, подмышечные впадины. При этом почти всегда фтириаз сопровождается заболеваниями, передающимися половым путем – хламидиозом, гонореей, сифилисом.

Есть несколько способов избавления от лобковых вшей. Во-первых, это аптечные педикулициды, Во-вторых, народные средства, как то раствор уксуса, кашица из толченых ягод клюквы или касторовое масло. О третьем способе избавления от назойивых насекомых на лобке рассказал Ефим Шифрин. Сделал он это со свойственным ему юмором – в виде байки с моралью.

"Студент никак не мог справиться с ополчением лобковых вшей и на пике своих нешуточных страданий попадал к некоей бабке, умевшей заговаривать насекомых, – говорит знающий жизнь артист. – Текст наговора я зачем-то знаю с тех пор наизусть: "Эй, ****вошки, бегите по лунной дорожке!"

Интересно, что способ оказался действенным. "Заслышав волшебное напутствие, стая снималась с места и улетала", – пояснил опытный Ефим. Хотя это обстоятельство вызывает сомнение – лобковые вши лишены способности летать.

8 мая 2023, 11:54
Фото: Alexey Porokhovnikov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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