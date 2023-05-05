Родит: Молодая жена подарит пенсионеру Цекало малыша

Счастье в семье Александра Цекало.

У знаменитого артиста всегда была бурная личная жизнь. Больше десяти лет он был с Лолитой Милявской, потом сошелся с сестрой Веры Брежневой, но бросил ее с двумя детьми. В 2019 году поклонники узнали о том, что Александр Цекало закрутил роман со жгучей брюнеткой, с которой у него внушительная разница в возрасте.

Супруги давно живут за границей. Возлюбленная шоумена Дарина Эрвин любит демонстрировать свои пышные формы, идеальную фигуру, а также открытые взгляды на сексуальные отношения. Так что, неудивительно, что она покорила сердце продюсера, который, к слову, уже достиг пенсионного возраста, но ничуть не отстает от молодой энергичной девушки.

Правда, в последнее время Дарина Эрвин стала не самой активной пользовательницей социальных сетей. На связь с поклонниками выходит довольно редко, а некоторые ее новые публикации навели народ на мысль о том, что она беременна. А все из-за того, что жена Александра Цекало поправилась и стала носить просторную одежду.

Журналисты обратились к картам таро, чтобы понять, что ждет супругов, пока они хранят молчание на фоне слухов о пополнении в семье. И, если верить картам, то Дарина Эрвин подарит мужу малыша. Вот только родит позже.

"Впереди у нее, конечно, есть деторождение, но не сейчас", – сказала таролог Марианна Абравитова, добавив, что супруга Александар Цекало просто расслабилась, налегла на еду, но в скором времени приведет себя в форму.

