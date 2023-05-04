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Четверг 4 мая

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"Свобода, алкоголь, женщины": объявлено о разводе едва родившей Брутян и развязного Прилучного

"Свобода, алкоголь, женщины": объявлено о разводе едва родившей Брутян и развязного Прилучного
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Павел Прилучный не сможет долго изображать семьянина.

27 апреля актриса Зепюр Брутян родила своему мужу Павлу Прилучному ребенка. Кадры из родзала она опубликовала в своем аккаунте спустя нескольок дней. На видео звезда "Мажора" выглядит счастливым до невозможности, но, кажется, еще не до конца осознает, во что вляпался.

Парапсихолог Оксана Скрицкая в беседе с "Дни.ру" рассказала, что ждет его в будущем с красавицей-женой Зепюр Брутян. По словам эксперта, скоро флер романтики спадет с отношений Прилучного и его новой жены. Ведь по сути, у них все развивалось настолько стремительно, что из цветочно-конфетного периода они отправились прямиков в роддом.

Парапсихолог начал с разбора характеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Павел творческий, коммуникабельный, хитер, азартен. Павел ориентирован на удовольствия мирского плана – свобода, алкоголь, женщины. Но его волнует в большей степени творческая самореализация. Зепюр, на вид кажущаяся ранимой, тоже обладает очень взрывным характером.

"Она утончена, но внутри воин. Она не будет мириться с выкрутасами Павла. Она артистична, духовна, с высоким интеллектом. И тверда в своих намерениях. Совместимость в браке у обоих хорошая. Страсть, забота, общие интересы, творчество. У Зепюр в ближайшее время – это ориентированность и забота о семье, включенность в ребенка. У Павла самореализация в работе. Павел приземлен и подвержен некоторым страстям", – считает парапсихолог.

Сейчас в паре пребывает некая эйфория, но дымка скоро улетучится, и наступят серые будни, уверена Оксана Скрицкая. Союз Прилучного и Зепюр может быть успешным, если двое будут работать и будут в ответе за него.

"Но брак, к сожалению, недолговечен и продлится до 6-7 лет. И это не последний брак в жизни Павла и Зепюр", – заключила эксперт.

Таким образом парапсихолог объявила о возможном разводе только что родившей актрисы и Павла Прилучного.

4 мая 2023, 19:00
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Актриса Агния Кузнецова.
Продюсер Влад Ряшин и актриса Анна Банщикова. Анна, кстати, впервые вышла в свет после рождения ребенка.
Игорь Угольников пользуется авторитетом среди продюсеров.
Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
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