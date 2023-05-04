"Профессиональная *****": вскрылось прошлое Лаймы Вайкуле до карьеры в СССР

Лайма Вайкуле содержала свою семью.

Звезда Советского Союза Лайма Вайкуле живет на широкую ногу и купается в роскоши, позабыв о своих истоках и наплевав на бывших поклонников и коллег. За это ее обвинили в предательстве даже те, кто когда-то был с ней наравне в шоу-бизнесе.

Актер и ведущий Отар Кушанашвили в свежем интервью резко раскритиковал поведение певицы Лаймы Вайкуле, которая постоянно позволяет себе хамские выпады в адрес россии и ее граждан.

Кушанашвили подметил, латвийская певица лукавит и преувеличивает свое достоинство, когда говорит, что кормила весь СССР. По словам Отара, Вайкуле элементарно не отдает отчет своим словам, да и говорить нормально толком не умеет. В то же время ее заставляют постоянно говорить, вот и несет всякую чушь.

"Мне одна знакомая написала, что Лайма была самой профессиональной ****** (женщиной с низкой социальной ответственностью – прим. ред.), пока ее не нашел Раймонд Паулс. Она была валютной ************, мне пишет женщина", – рассказал Отар Кушанашвили о Лайме Вайкуле.

Также Отар высказался о тяге Лаймы Вайкуле ко всяким кошечкам и собачкам. Все дело в том, что из-за страшной болезни у певицы не могло быть детей, вот она и прикипела к братьям меньшим, любви то хочется. А заботиться не о ком.

Напомним, Лайма Вайкуле десятки лет борется с раком груди, то уходя в ремиссию, то вновь заболевая.