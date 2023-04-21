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Пятница 21 апреля

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"Старая бесноватая русофобка": "недалекой" Вайкуле дали пощечину за могилы отцов

"Старая бесноватая русофобка": "недалекой" Вайкуле дали пощечину за могилы отцов
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Лайма Вайкуле сама вырыла себе яму.

Певица Лайма Вайкуле уже много лет живет в Латвии, где у нее есть свой дом. Певица периодически общается со своей подругой Аллой Пугачевой, проживающей сейчас в Израиле. Из-за границы Вайкуле то и дело поливает своих бывших поклонников грязью.

На днях она сделала очередной неадекватный выпад в адрес России. Накануне дня Победы певица заявила, что не понимает значимости памятников Великой Отечественной войны. По ее мнению, памятники героям-освободителям от фашизма лучше вообще не устанавливать.

"Не понимаю людей, которые говорят про памятники, мол, хотят преклонить голову перед монументом солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения.

"Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", – заявила неразборчивая Лайма Вайкуле.

Вместо того, чтобы ходить к памятникам, Вайкуле посоветовала каждому сходить на могилу своих предков и там почтить память, мол, это эффективнее. Но конечно, такое некорректное заявление возмутило многих, в том числе прибалтов, которые уважительно относятся к россиянам и помнят подвиг советских воинов.

"Старая бесноватая русофобка"; "Лампочка, вы настолько недалекая, что поначалу было забавно вас слушать и удивляться, что человек проживший немало лет, ничего дальше своего носа не видит"; "Мудрость к вам так и не пришла. Ну да ладно, кому-то надо быть просто красивой, остальное неважно в вашем случае. Сегодня, в ТК я услышала ваши изрыгания про памятники и могилы отцов... Лампочка, вы себе льстите. Ты не немножечко не понимаешь, тебе сильно не понятно многое. Потому что ты привыкла думать не головой, а другим органом. Открывай свой рот на сцене, там у тебя хорошо получается. Но не открывай его в ту сторону, где ты не понимаешь. Не марай поганым рОтом то, о чем понятия не имеешь. Ты просто старая дура без перспектив на зачатки умной мысли. Уважения к тебе не осталось ни грамма. Закрой пасть, пока тебе ее кто-нибудь не порвал)))"; "Огромное желание дать пощечину, может ума прибавится", – написали комментаторы.

21 апреля 2023, 20:01
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / www.globallookpress.com

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