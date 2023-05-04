"Одноклеточная губастая коза": Охлобыстин с пеной у рта прошелся по затравленной Пересильд

Актер открыто заявил, что думает о коллеге.

Фильм "Вызов" наделал много шума в российском кинематографе еще на этапе съемок. Пока одни засыпали актеров и еще не вышедшую картину критикой, другие не спешили делать поспешных выводов и с нетерпением ждали премьеру. В числе скептиков, которые не верили в успех проекта, оказался и Иван Охлобыстин.

Известный своими громкими высказываниями актер признался, что относился к картине очень настороженно. Он до последнего сомневался, что проект Клима Шипенко окажется удачным. Однако после просмотра артист в корне изменил свое мнение. Иван Охлобыстин не только похвалил фильм и актерскую игру, но и чуть ли не с пеной у рта рассыпался в комплиментах звезде "Вызова" Юлии Пересильд.

"Юлия Пересильд на сердце тоже приятно ложится. Не одноклеточная губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом без потери эротической привлекательности. Женственная по-хорошему", – прошелся по актрисе Охлобыстин в своем блоге.

Стоит отметить, что сейчас похвала нужна Юлии Пересильд как никогда. В последнее время звезда часто подвергается жесткой критике по любому поводу. Недавно ее буквально затравили после новости о том, что гильдия актеров предложила присвоить актрисе звание Героя России.