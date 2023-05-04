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Четверг 4 мая

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Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
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В полдень 4 мая в Троицком соборе подмосковного города Щелково начнется церемония прощания с модельером Славой Зайцевым. Правда, накануне грянул скандал – стало известно про содержание завещания "красного Диора".


Взлету карьеры в мире моды Слава Зайцев обязан ныне покойной Маргарите Карбоньер, которая была президентом парфюмерно-косметической фирмы "Л’Ореаль". Это она помогла талантливому русскому модельеру устроить первые показы в столице мировой моды Париже и купить там квартиру. Она же подала идею построить загородный дом, в котором последние три десятка лет и жил Зайцев.

Изначально с подачи Карбоньер он планировал свой особняк в деревне Каблуково в Щелковском районе Подмосковья как музей моды. Дом в 3 этажа площадью в 900 кв метров он строил 7 лет. Поместье в русском стиле набито манекенами, платьями, коллекциями журналов мод и тематических книг, фотографиями, вырезками из газет, эскизами знаменитых коллекций. На первом этаже – галерея с картинами, во второй комнате Зайцев хранил свои награды и подарки.

Все это он, как говорят, решил оставить фактически чужим людям – Московской области, чтобы тут был Музей Моды Славы Зайцева. По меньшей мере, так говорят друзья модельера, которые знакомы с содержанием его завещания. Интересно, что в свое время так же поступил режиссер Валентин Плучек, который руководил московским театром Сатиры – оставил квартиру на Бронной городу, чтобы там был музей.

Ну а что останется сыну Егору и внучке Марусе? Они вероятно, могут претендовать на парижскую квартиру модельера и его Дом моды на Проспекте Мира в Москве.

4 мая 2023, 10:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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