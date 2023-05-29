Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей

Город Кстово, что в Нижегородской области, знаменит живописными видами, которые всегда притягивали кинематографистов. Именно здесь проходили натурные съемки таких любимых народом фильмов "12 стульев", "Утомленные солнцем", "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Здесь же в эти дни проходит Первый Открытый Российский Кинофестиваль "КстоКино". Он стал возможен благодаря поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа.

"Историю Аси Клячиной" Андрей Кончаловский снял в селе Безводное под Кстово в 1967 году, но фильм сразу лег на полку и вышел на экраны только спустя 20 лет. А в 1994-м Кончаловский стал режиссером и ленты "Курочка Ряба" – своеобразном продолжении истории про Асю Клячину через 25 лет.

Правда, игравшая в "Истории" Ия Саввина отказалась участвовать в проекте, сочтя сценарий оскорбительным для русского народа. Поэтому роль Аси сыграла Инна Чурикова. Сразу после съемок фильма многое из реквизита, задействованного на съемочной площадке, попало в Музей Нижегородского кино.

Это уникальная летопись, рассказывающая, как и кто снимался и снимал в Кстово. Личные вещи и автографы артистов, киноаппараты, фотографии, афиши – все собрано и сохранено с большой любовью. В центре экспозиции – стаканы, вилки, пивные кружки из "Курочки Рябы". Здесь и многочисленные автографы Инн Чуриковой, ее дарственные надписи и приветственные слова кстовичанам.

Напомним, 4 января 2022 года Инна Чурикова была госпитализирована из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище Москвы возле могилы актера и режиссера Владимира Меньшова.