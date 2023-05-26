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Четверг 25 мая

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Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью

Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью
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Наталья Водянова впервые за долгое время появилась на публике.

Знаменитая модель довольно давно не появлялась на людях. Так что, ее появление на красной дорожке в Каннах стало для многих настоящим сюрпризом. Причем Наталья Водянова сразу привлекла к себе внимание своим пикантным платьем с вырезами в районе бюста.

Перед фотографами российская звезда предстала в наряде, расшитом пайетками. Но главной изюминкой образа стал лиф, который почти не скрывал ее грудь. Собственно, ею она, не стесняясь, сверкнула! В Сети сразу стали обсуждать фигуру модели. А она, к слову, умудрилась родить пятерых детей.

Правда, глядя на ее тело, в это верится с трудом. В 41 год ее грудь упругая, талия идеальная, кожа подтянутая и блестит. В общем, на просторах Интернета Наталья Водянова собрала массу комплиментов. Да и в жизни наверняка тоже.

"Какая красавица! Вечно молодая!" – пишут восхищенные пользователи под фотографиями с мероприятия.

Кажется, за время отсутствия модели публика уже и позабыла историю о ее внезапно найденной сестре. Тогда какие только сплетни не ходили вокруг чудесного воссоединения потерянных родственниц. Многим эта история в духе Голливуда показалась неправдоподобной. Кто-то даже выдвигал версию, мол, девушка на самом деле приходится Наталье Водяновой дочерью.

26 мая 2023, 02:35
Наталья Водянова. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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