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Четверг 25 мая

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"10 лет деградации": психиатр пожурил Волочкову за страсть к выпивке

"10 лет деградации": психиатр пожурил Волочкову за страсть к выпивке
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Анастасия Волочкова не раз попадала на камеру с бутылкой на столе, поэтому прославилась в России не только балетом и женихами. А после скандального интервью Алене Жигаловой королева шпагата только усугубила свою алкогольную репутацию.

Если бы в российском шоу-бизнесе всем давали по титулу, то Анастасия Волочкова, как минимум, получила звание "человек-праздник". Пока у одних похороны, у других болезни и разводы, эта светская львица всегда умеет поднять настроение фанатам. Если не шпагатом, так новым женихом, пляжем на Мальдивах или приседом под елкой с целью опорожнения мочевого пузыря.

Однако светлую сторону личности Анастасии Волочковой замечают не все. В частности, психиатр Василий Шуров заявил, что дочь не поддерживает контакт с балериной из-за асоциального поведения.

Врач критично взглянул на образ жизни балерины и открыто пожурил ее за страсть к выпивке. Его слова звучат так, будто сплошь и рядом ходят идеальные люди, а Анастасия Волочкова человек второго сорта.

"10 лет мы видим деградацию. Хороших новостей про Волочкову нет. Я понимаю дедушек и бабушек: минимизировали общение ребенка с мамой, которая пытается устроить личную жизнь. А любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью", — объявил психиатр в интервью Пятому каналу.


Напомним, наследница Ариадна не позвала балерину на последний звонок. Анастасия Волочкова решила, что дочь видит в ней конкурентку, так как у девочки за плечами ничего нет, кроме громкой фамилии.

25 мая 2023, 20:41
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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