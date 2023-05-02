"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем

Звезда рассказала жестокую правду в интервью.

Юлию Савичеву часто называют одной из самых замкнутых и скрытных звезд отечественного шоу-бизнеса. Певица не любит говорить о личном, не рассказывает о своей семье и почти не дает интервью. К счастью, иногда публике все же удается узнать что-то новенькое о жизни артистки.

В свежем интервью Юлия поделилась некоторыми откровениями с публикой. Прежде всего, звезда рассказала о том, как ей удается поддерживать связь с многочисленными фанатами. Ради поклонников знаменитость в переносном смысле погрязла в скандалах, на которых строится весь шоу-бизнес, и пристрастилась к миру соцсетей.

Савичева рассказала, что активно ведет собственные блоги. Чтобы все успевать, артистка пользуется услугами помощницы и буквально не выпускает из рук камеру. Периодически звезда "Фабрики звезд" расстается с мужем и семьей, чтобы посвятить себя работе на сцене и в социальных сетях.

"Настало время, я как-то заинтересовалась этой историей. Мне захотелось показать своим зрителям, что остается за кулисами у артиста. Потому что это же реально тяжелая профессия", – поделилась певица в интервью WomanHit.ru.

Впрочем, даже при таком уровне публичности артистке удается не изменять своим принципам. Звезда по-прежнему не делится с поклонниками слишком личным и не показывает своих близких. В 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Спустя несколько лет у пары родилась дочь Анна.