Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Вторник 2 мая

12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 12:07К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 11:49Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг 08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 20:00Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев 18:06"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь 17:49Блиновскую задержали, Диброва выгнали с Первого, Пугачева продала замок: новый выпуск шоу "На днях" 17:27"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу 15:54Королева выдала интимные подробности свидания с любовником на съемной квартире: Это полезно 14:50"Вчера": смерть пришла в семью Юлии Меньшовой 14:15Порвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно 13:20В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 13:07"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода 11:48Променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила близнецов в собственной ванне 11:14Снова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 08:18Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем

"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем
415

Звезда рассказала жестокую правду в интервью.

Юлию Савичеву часто называют одной из самых замкнутых и скрытных звезд отечественного шоу-бизнеса. Певица не любит говорить о личном, не рассказывает о своей семье и почти не дает интервью. К счастью, иногда публике все же удается узнать что-то новенькое о жизни артистки.

В свежем интервью Юлия поделилась некоторыми откровениями с публикой. Прежде всего, звезда рассказала о том, как ей удается поддерживать связь с многочисленными фанатами. Ради поклонников знаменитость в переносном смысле погрязла в скандалах, на которых строится весь шоу-бизнес, и пристрастилась к миру соцсетей.

Савичева рассказала, что активно ведет собственные блоги. Чтобы все успевать, артистка пользуется услугами помощницы и буквально не выпускает из рук камеру. Периодически звезда "Фабрики звезд" расстается с мужем и семьей, чтобы посвятить себя работе на сцене и в социальных сетях.

"Настало время, я как-то заинтересовалась этой историей. Мне захотелось показать своим зрителям, что остается за кулисами у артиста. Потому что это же реально тяжелая профессия", – поделилась певица в интервью WomanHit.ru.

Впрочем, даже при таком уровне публичности артистке удается не изменять своим принципам. Звезда по-прежнему не делится с поклонниками слишком личным и не показывает своих близких. В 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Спустя несколько лет у пары родилась дочь Анна.

2 мая 2023, 12:20
Юлия Савичева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

По теме

"Со мной такое в первый раз за 20 лет": Савичева корит себя за нанесенные человеку увечья

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова

"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова
Что будет с Романом Костомаровым? Олимпийскому чемпиону, конечно, не позавидуешь.

"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой

"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой
Жена Игоря Николаева не может с этим жить. Измены в мире шоу-бизнеса – явление довольно частое.

"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет

"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет
Дима Билан шокировал фанатов. Пока вся страна отмечала Праздник весны и труда, поклонники шоу "Маска" смогли насладиться невероятным представлением.

"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот

"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот
Певица обратилась к поклонникам после слухов о беременности Сегодня союз Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одним из самых крепких и красивых на российской сцене.

"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго

"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго
Лариса Гузеева призналась, что времени осталось мало, Лариса Гузеева, которой в этом году исполнится 64, в своем личном блоге задумалась о том, насколько быстротечно время.

Выбор читателей

01/05Пнд"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 30/04ВскВ дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 01/05ПндК одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 01/05Пнд"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 30/04Вск"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 30/04ВскПорвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно