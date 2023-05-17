Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного

Анастасия Волочкова прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный поднял руку на жену.



Анастасия Волочкова всегда активно взаимодействует с прессой. Балерина прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный избил жену до состояния комы.

В разговоре с журналистами знаменитость допустила, что ее экс-избранник действительно поднял руку на супругу. По информации Пятого канала, бывший партнер избранницы набросился на свою нынешнюю жену в квартире в Бауманском районе Москвы.

Полицию и скорую помощь вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренним кровотечением в голове и множественными ушибами и ссадинами. В результате полученных травм женщина впала в кому, отмечает телеканал "360".

Волочкова вспомнила, что в ходе их отношений в характере мужчины проявилось тревожное качество. "Он вспыльчивый человек, очень вспыльчивый. Но не доходило никогда до каких-то серьезных моментов", — цитируют балерину светские обозреватели.

Доходило до того, что возлюбленный повышал голос на балерину или выражал негодование в переписке. Благодаря харизме Волочковой удавалось держать все под контролем. Стоит отметить, что знаменитость встречалась с предпринимателем всего месяц — они на берегу договорились о том, что их отношения не перейдут в разряд серьезных.

"От меня не уходят, ко мне возвращаются. Такая же произошла история с Сергеем", — рассказала Анастасия. Балерина призналась, что когда он женился на Насте, она порадовалась и даже поздравила их.

"30 апреля, до моего отъезда на очередные Мальдивы — я туда, как на дачу езжу — они должны были с Настей прийти на мой спектакль. И моя Лолочка — помощница, хозяюшка и директор она ждала их. И они не смогли прибыть. Я чувствую, что какая-то история, наверное, уже в тот момент начала происходить", — добавила артистка.

