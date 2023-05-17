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Среда 17 мая

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Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд

Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд
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Голливудский актер появился на 76-м Каннском кинофестивале, чтобы представить свою новую работу.

Каннский кинофестиваль – одно из главных ежегодных событий в мире кино. Мероприятие всегда с нетерпением ждут не только кинолюбители, но и поклонники знаменитостей. В этом году, как и всегда, на красной дорожке в Каннах блеснули десятки звезд мирового масштаба. Но особенно публику порадовало появление Джонни Деппа.

76-й Каннский международный кинофестиваль стартовал во Франции 16 мая. Как пишет Пятый канал, для Деппа это мероприятие стало первым публичным выходом после скандального развода с Эмбер Херд. Еще совсем недавно актер противостоял бывшей супруге в громком судебном разбирательстве, а теперь срывает бурные овации на одном из самых ожидаемых мероприятий года.

Голливудская звезда прибыла на кинофестиваль, чтобы представить свою новую работу – историческую драму "Фаворитка". Артист сыграл в картине одну из главных ролей, перевоплотившись в Людовика XV. Публика встретила премьеру очень тепло и наградила Деппа семиминутными овациями.

Помимо Джонни Деппа, на Каннском кинофестивале отметились многие другие мировые знаменитости. Десятки звезд продемонстрировали на красной дорожке свои роскошные образы и эффектные наряды. Некоторые из них выглядят настолько ослепительно, что дух захватывает.

17 мая 2023, 14:34
Джонни Депп. Фото: Ddp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Axel / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

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