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Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери

Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери
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Анжелика Варум выглядит так свежо, что ей не за что не дашь 53 года.

Анжелика Варум не часто радует своих поклонников семейными фотографиями. А уж когда речь заходит о совместных фотографиях их с Леонидом Агутиным дочери Елизаветы...

Скорее всего, редкие совместные съемки вызваны исключительно тем, что Елизавета проживает в Америке, а ее родители большую часть времени находятся в России. Тем не менее, большое расстояние между членами семьи никак не мешает им проявлять теплые чувства друг к другу.

Шансом продемонстрировать это стал День матери, который отмечают в середине мая в части стран мира. В честь него Елизавета Варум поделилась милым снимком со своей матерью Анжеликой. Златокурые красотки обнимаются на ночной набережной, а дочь счастлива так сильно, что даже закрыла глаза.

"Поздравляю маму, которая боролась за меня всю мою жизнь", – подписала совместный снимок Елизавета.

Примечательно то, что перед объективом фотографа Анжелика Варум предстала совершенно без макияжа и с чуть растрепанными волосами. И это так сильно изменило ее внешность, что помолодевшую Варум некоторые даже приняли за подругу собственной дочери.

"Пересматриваю "Песня года" 1997 и убеждаюсь, что вы действительно королева и годы вас не берут", – написала восторженная поклонница под одной из последних публикаций Анжелики Варум.


17 мая 2023, 13:52
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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