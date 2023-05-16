"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог

Коуч по исполнению желаний Елена Блиновская тянет за собой шлейф уголовного дела.

"Наслаждающийся богатством в одно и то же время и раб, и господин своего богатства", — писал великий Карл Маркс, а сейчас перед нами яркий пример реализации этой фразы. Блогер, озолотившаяся на своих марафонах по исполнению желаний, Елена Блиновская задолжала государству так много денег, что стала фигуранткой уголовного дела.

Звезда сколотила целое состояние, которое наверняка даже не снилось среднестатистической россиянке. Только вот, как это бывает в недетских сказках, огромные доходы и сыграли с марафонщицей злую шутку.

Елена Блиновская пока еще не получила приговор, и народ продолжает гадать, какая судьба ее ждет. Психолог Оксана Защиринская в беседе с Пятым каналом объявила, как выглядит ситуация с ее точки зрения.

По мнению эксперта, в налоговых махинациях звезды замешана большая команда людей, часть которой руководствовалась жаждой материальных благ. А Елена Блиновская якобы стала жертвой обстоятельств, и ее могли ввести в заблуждение.

"Скорее всего, люди ринулись на быстрое обогащение за счет ее возможностей", — такую подставу вокруг блогера подозревает психолог.

Напомним, ранее стало известно об усилении проблем с законом в семье знаменитости. По одной из версий, муж Елены Блиновской напрямую связан с ее громкой финансовой авантюрой.