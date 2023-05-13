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Суббота 13 мая

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Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской

Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской
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Елене Блиновской не позавидуешь.

Из грязи в князи и снова в грязь. Так теперь говорят о Елене Блиновской, которая высоко взлетела, но не смогла продолжить свой беззаботный полет. Миссис Россия International-2016 быстро снискала популярность благодаря "марафонам", на которых она обещала за деньги научить россиян правильно загадывать желания и добиваться успеха. Стоимость одного такого "марафона" достигала сотни тысяч рублей. Так Блиновская быстро попала в список инфоцыган, а затем и вовсе возглавила его.

Деньги лились рекой только у Блиновской, что у нормального и при этом скептического человека не должно вызывать никакого удивления. Уверенности в том, что обогащалась лишь авторка "марафонов", добавляют многочисленные отзывы от их участников. Не нужно говорить, что они переполнены возмущением.

Но в конце апреля жизнь Блиновской внезапно изменилась. Против нее возбудили уголовное дело. Ее подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Она задолжала казне почти миллиард рублей и легализовала 43 миллиона. Адвокаты говорят: блогерше грозит до 10 лет лишения свободы. Пока же она находится под домашним арестом.

Сумма долга Блиновской поражает всех. "Долгов на миллиард рублей, это значит доход примерно 180 миллиардов!" – восклицает собеседница "Дни.ру", бизнесвумен Юлия Лубнина. Она считает, что империю Елены погубила жадность.

"Не зря существует поговорка "Скупой платит дважды". Неужели нельзя было оплатить налог и спать спокойно?! Тем более, когда у компании многомиллиардные обороты. Я считаю, люди, которые ведут бизнес, должны внимательно относиться к системе и вести бизнес вчистую", – говорит Юлия.

Фото: из личного архива Юлии Лубниной

Кстати, следом заблокировали счета фирм, принадлежащих Оксане Самойловой. Супруга рэпера Джигана, как известно, тоже зарабатывает посредством соцсетей. "Насколько я знаю, Оксану Самойлову вносили в черный список для проверки, но я убеждена, что семейная пара платит налоги!" – высказалась Лубнина.

Что ждет Елену Блиновскую и других блогеров-инфоцыган, покажет лишь время. Ясно, что теперь никто из стригущих деньги в интернете не сможет оставить в дураках налоговую.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

13 мая 2023, 20:04
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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