"Шалунишка": Стареющий Басков впился губами в соски молодухи под камерами

Николая Баскова сняли в пикантный момент.

Сладкоголосый блондин с годами стареет, но кто поверит? И речь сейчас не о внешности 46-летнего певца, а о его поведении. Недавно он ошарашил публику, страстно расцеловав Любовь Успенскую. После этого, кстати, коллег уже успели поженить. А теперь Николай Басков добрался до дамочек помоложе.

В Сети появилось видео, на котором артист запечатлен за очень пикантным занятием. Он буквально впился в соски девушки под камерами находившихся рядом людей. К счастью, дамочка была одета, а дотронуться до ее интимного места музыкант смог только через одежду. "Шалунишка", – так его уже успели прозвать Интернет-пользователи.

Как выяснилось, это был день рождения известного блогера, куда Николая Баскова пригласили выступить. Собственно, на кадрах певец держит микрофон у рта, а потом опускает его, когда сталкивается с девушкой в платье с глубоким декольте. Завидного холостяка явно пленили пышные формы, ведь он не мог умерить свой пыл.

В комментариях под видео много представительниц прекрасного пола, которые заявили, что завидуют расцелованной народным артистом дамочке. Негативу, правда, тоже нашлось место. Кто-то написал, что Николаю Баскову – звезде отечественной эстрады – не стоит так пошло вести себя на публике, ведь он все-таки является примером для подражания.