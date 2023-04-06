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Четверг 6 апреля

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"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке

"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке
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Залитая Орбакайте застыла словно закостеневшая .

В последнее время жизнь российской певицы Кристины Орбакайте сильно изменилась. Она словно ушла в какое-то подполье и перестала активно выступать на родине. При этом артистка пытается усидеть на двух стульях, так до сих пор и не высказав своей политической позиции. Может быть, все это тяжелым грузом лежит на ее душе, поэтому в голову лезут грустные мысли.

На днях артистка впала в ностальгию и вспомнила прошлый свой успех на российской эстраде. Кристина Орбакайте совместно с группой "Квартал" выпустила песню "Мир розовых кукол" в 1998-м году. Судя по всему, сейчас композиция показалась ей особенно актуальной, и артистка решила освежить воспоминания.

В своем аккаунте Орбакайте опубликовала снимок, на котором предстала облученная неоновым светом. Вся залитая розовыми лучами Кристина Орбакайте застыла на фото словно закостеневшая и не двигалась. При этом на фоне звучал ее живой голос – "Там-та-да-дам". Выглядело все это довольно жутко, учитывая, сколько времени просидела под таким розовым облучением артистка.

"Там, где гудят на ветру провода, //Где небо пронзили антенны — циклопы.// Там, где в каналах поседела вода, //В старых кварталах на краю Европы", – поет Кристина Орбакайте в этой песне.

Песня навеяла на поклонников уныние. "Боже правый", – подумали фанаты. Может быть, в душе Кристины Орбакайте в тот момент творился настоящий переворот. Ведь в последнее время она словно неприкаянная мечется между двумя странами как меж двух огней – Россией и США.

Кроме того, проблем добавляет и престарелая мать Алла Пугачева, которая оказалась отрезана от родной дочери и теперь живет за границей. В последнее время Примадонна сильно похудела и изменилась. Она сблизилась со своей давней больной раком подругой Лаймой Вайкуле и из-за рубежа продолжает критиковать Россию.

6 апреля 2023, 19:00
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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