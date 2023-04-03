По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России

Онкобольная Лайма Вайкуле заговорила о политике.

Несколько месяцев назад поклонники гадали — у кого же в Израиле брала интервью Ксения Собчак. И вот, кажется, ответ найден. Героиня нового выпуска — латышская певица, подружка Аллы Пугачевой и противница российского прошлого Лайма Вайкуле.

Центральной темой разговора стали, конечно, февральские события 2022 года и их последствия. Лайма Вайкуле рассказала свою точку зрения. Более того, она даже предположила, кто мог бы стать следующим президентом России. Спойлер — она предлагает стране пойти по стопам Украины.

Так, латышка Вайкуле в интервью прочит еврея Максима Галкина* в президенты. Звезда привела неоспоримые, по ее мнению, аргументы. Так, Лайма Станиславовна посчитала, что раз Максим* не политик, значит, из чего выйдет идеальный президент. Видимо, комики на высоких постах — это новый тренд, рассуждают зрители.

Если же Галкину* не подойдет кресло главы государства, его всегда сможет подменить верная супруга. Лайма Вайкуле и тут не против увидеть народную артистку в качестве президента.

"А может, Алла будет президентом. Вот это было бы чудо", — делится 69-летняя певица.

Себе высокую должность Лайма Вайкуле еще не присмотрела. По ее словам, ей не хочется читать о себе негативные комментарии. Женщина не планирует менять свой образ жизни ради благого дела.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.