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Пятница 28 апреля

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Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда

Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда
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Елена Блиновская и ее клиенты замерли в ожидании.

Год назад блогер Елена Блиновская давала интервью Ксении Собчак и хамски угрожала ей "плюнуть в рожу" за то, что та якобы сомневалась в ее профпригодности. Действительно, что тут сомневаться? Ведь вдохновлять людей – это не профессия, а призвание, и Блиновская его явно имела. Когда начались массовые чистки блогеров-миллионников и проверки на предмет отмывания денег через соцсети, началось самое интересное. Блогеры один за другим начали сматывать удочки. Кто не успел – попал под уголовное дело. Блиновская же в то время с уверенностью говорила, что у нее с налогами все чисто. Но как выяснилось, не совсем.

27 апреля Елену Блиновскую задержали при попытке пересечения границы России. Блогер ехала на арендованном люксовом Maybach через Смоленск и для прикрытия взяла билеты до Ташкента. Судя по всему, уже чувствовала, что запахло жареным.

После допроса в Следственном Блиновскую увезли в изолятор временного содержания на новеньком автозаке. Блогеру рассказали о двух возбужденных уголовных делах о неуплате налогов на почти миллиард рублей, а также отмывании денег.

Сегодня Блиновской должны избрать меру пресечения. Это будет или подписка о невыезде или домашний арест или содержание в СИЗО. Последний вариант наиболее реален, ведь один раз Блиновская уже пыталась улизнуть из России, отмечает Пятый канал.

Напомним, Елена Блиновская зарабатывала в соцсетях на проведении онлайн-марафонов и бизнес-тренингов. Какими-то "чудо-средствами" она учила людей становиться успешными и богатыми. А чтобы меньше платить в российскую казну, Блиновская дробила основной бизнес на более мелкие — с упрощенной системой налогообложения. Если вину блогера докажут, ей грозит лишение свободы на 10 лет.

28 апреля 2023, 15:20
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названы самые богатые российские блогеры

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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