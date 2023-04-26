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Среда 26 апреля

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Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой

Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой
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Возмущению артистки нет предела, она рвет и мечет.

Площадка "Магнус Локус" в Москве принимала самых интересных российских исполнителей – Аниту Цой, Родиона Газманова, Виталину Цымбалюк-Романовскую... 26 апреля здесь с сольным концертом должна была выступить и Алика Смехова. Но меньше чем за сутки концерт был отменен.

"Просто владельцы так решили И все. Деньги за купленные билеты вернут. Они повели себя крайне недобросовестно и не выполнили своих обязательств", – возмущена Смехова. Подобное случилось впервые.

Возможно, это произошло потом, что даже по сравнительно невысоким для Москвы ценам – от 2500 до 4000 рублей – небольшой зал все равно не был продан и организаторы не хотели убытков. Но есть и более реалистичная версия.

Фото: Дни.ру

Просто отец Алики Смеховой побывал в Израиле на форуме эмигрантов, где виделся с женой иностранного агента Аллой Пугачевой. Организаторы того форума предателей Родины обещали, что часть средств от продажи билетов пойдет на помощь Украине. Всем известно и неоднозначное отношение Смехова к российской власти. В частности, актер отказался от звания народного артиста страны, которое было ему предложено к 70-летнему юбилею. Теперь все эти демарши, очевидно, и аукаются его дочери.

Фото: Дни.ру

Так что придется ей теперь петь в Израиле, куда она и без того зачастила – 27 марта выступала в Тель-Авиве, а 15 апреля пела, читала стихи и рассказывала байки в Нетании.

26 апреля 2023, 12:40
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.
Актриса Екатерина Гусева.
Актер Станислав Садальский (слева).
Актриса Светлана Немоляева.
Продюсер, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
Режиссер Константин Богомолов склонился перед семьей Олега Табакова.
Актер Александр Пашутин.
Режиссер Федор Бондарчук с сыном Сергеем.
Режиссер Юрий Мороз и его супруга актриса Виктория Исакова.
Старший сын Олега Табакова Антон на груди актера Вениамина Смехова (в центре).
Художественный руководитель Московского губернского театра, актер Сергей Безруков.
Актер Вениамин Смехов.
Актер Андрея Мягков.
Художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков.
Актриса Светлана Немоляева (стоит на первом плане), актриса Ольга Остроумова (в центре), актер Валентин Гафт, художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов (сидят слева направо на первом плане), сын О. Табакова ресторатор Антон Табаков и актер Владимир Машков (слева направо на втором плане).
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова.

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