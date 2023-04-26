Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой

Возмущению артистки нет предела, она рвет и мечет.

Площадка "Магнус Локус" в Москве принимала самых интересных российских исполнителей – Аниту Цой, Родиона Газманова, Виталину Цымбалюк-Романовскую... 26 апреля здесь с сольным концертом должна была выступить и Алика Смехова. Но меньше чем за сутки концерт был отменен.

"Просто владельцы так решили И все. Деньги за купленные билеты вернут. Они повели себя крайне недобросовестно и не выполнили своих обязательств", – возмущена Смехова. Подобное случилось впервые.

Возможно, это произошло потом, что даже по сравнительно невысоким для Москвы ценам – от 2500 до 4000 рублей – небольшой зал все равно не был продан и организаторы не хотели убытков. Но есть и более реалистичная версия.

Просто отец Алики Смеховой побывал в Израиле на форуме эмигрантов, где виделся с женой иностранного агента Аллой Пугачевой. Организаторы того форума предателей Родины обещали, что часть средств от продажи билетов пойдет на помощь Украине. Всем известно и неоднозначное отношение Смехова к российской власти. В частности, актер отказался от звания народного артиста страны, которое было ему предложено к 70-летнему юбилею. Теперь все эти демарши, очевидно, и аукаются его дочери.

Так что придется ей теперь петь в Израиле, куда она и без того зачастила – 27 марта выступала в Тель-Авиве, а 15 апреля пела, читала стихи и рассказывала байки в Нетании.