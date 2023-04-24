Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке

Николай Басков в ужасе искал выход из ситуации.

В Сети появилось видео со связанными по рукам и ногам певцом Николаем Басковым и комиком Гариком Харламовым. Звезд скрутили канатами и тащили в неизвестном направлении какие-то аборигены, а все вокруг смеялись и улюлюкали. Видео со связанными Басковым и Харламовым появилось в соцсетях журналиста Олега Пилягина. Пользователи на мгновение подумали, что из артистов решили сделать шашлык, но все оказалось куда прозаичнее.

Как выяснилось, все это происходило на 26-летии блогера-миллионника Ольги Нечаевой. На торжество в подмосковном зале на Рублевке она потратила десятки миллионов рублей, в том числе на организацию и роскошный декор помещения. Гостей блогера развлекали не только Николай Басков и Гарик Харламов, но и Григорий Лепс и Леонид Агутин, а по залу ползали живые змеи, крокодил и другие экзотические живности. Кстати, именно в этом зале недавно отмечала день своего рождения скандальный блогер Лерчек.

Ольга Нечаева из Волгограда один из самых известных блогеров, среди ее подписчиков четыре миллиона человек. Девушка замужем и воспитывает с супругом Максимом двух детей. Сейчас Ольга ждет рождения третьего ребенка.