Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах БогомоловаПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Понедельник 24 апреля

20:53"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили 20:09Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке 19:36Жительница Череповца задушила своего ребенка мочалкой 19:26"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь 19:00Простые правила: почему у одних все мечты сбываются, а другие так и остаются мечтателями ни с чем 18:32Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию 17:28Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови 17:16Как россияне косвенно финансируют ВСУ 16:30Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста 16:07 "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 15:32"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку 15:20В Москве женщина убила новорожденного в туалете электрички 14:40Умер основатель "Кремлевского балета" 14:20На северо-востоке Москвы загорелась квартира 14:00Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений 13:40"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи 13:20Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова 13:00Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок 12:40Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня 12:20О времена, OMODA!.. 12:00Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 11:40Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир 11:24"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу 11:20Студии в Петербурге подорожали на 115% 10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:30"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой 11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке

Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке
716

Николай Басков в ужасе искал выход из ситуации.

В Сети появилось видео со связанными по рукам и ногам певцом Николаем Басковым и комиком Гариком Харламовым. Звезд скрутили канатами и тащили в неизвестном направлении какие-то аборигены, а все вокруг смеялись и улюлюкали. Видео со связанными Басковым и Харламовым появилось в соцсетях журналиста Олега Пилягина. Пользователи на мгновение подумали, что из артистов решили сделать шашлык, но все оказалось куда прозаичнее.

Как выяснилось, все это происходило на 26-летии блогера-миллионника Ольги Нечаевой. На торжество в подмосковном зале на Рублевке она потратила десятки миллионов рублей, в том числе на организацию и роскошный декор помещения. Гостей блогера развлекали не только Николай Басков и Гарик Харламов, но и Григорий Лепс и Леонид Агутин, а по залу ползали живые змеи, крокодил и другие экзотические живности. Кстати, именно в этом зале недавно отмечала день своего рождения скандальный блогер Лерчек.

Ольга Нечаева из Волгограда один из самых известных блогеров, среди ее подписчиков четыре миллиона человек. Девушка замужем и воспитывает с супругом Максимом двух детей. Сейчас Ольга ждет рождения третьего ребенка.

24 апреля 2023, 20:09
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

Фото: Wiese / face to face / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала dfdproduction
Фото: стоп-кадр ютуб-канала Живая Планета
Фото: стоп-кадр ютуб-канала WeiT Media
Фото: стоп-кадр ютуб-канала WeiT Media
Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ursula D?ren / dpa / www.globallookpress.com
Фото: Wiese / face to face / www.globallookpress.com

По теме

Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет
Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили

"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили
Алла Пугачева утащила с собой целую эпоху. Больше года назад Алла Пугачева с мужем и детьми покинула родную страну и улетела в Израиль.

"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь

"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь
Внезапная смерть разделила жизнь Константина Кинчева на две части. Пока одни звезды заказывают папарацци к дверям своей квартиры, иные живут вдали от красных дорожек, поэтому журналистам требуется постараться, чтобы разузнать свежие новости об их жизни.

Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию

Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию
Кристина Орбакайте отработала и уехала в США. Российская певица Кристина Орбакайте с конца зимы живет с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в США.

Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови

Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови
Они были такой красивой парой, но помешала свекровь и обстоятельства За период с января по июнь прошлого года количество официальных разводов в стране, по данным Росстата, составило 318 тысяч, а браков – 369 тысячи.

Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста

Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста
Филипп Киркоров показал свое истинное лицо. Народный артист России Филипп Киркоров не раз был замечен в резком обращении с журналистами.

Выбор читателей

22/04СбтРоссия прощается с Михаилом Боярским 22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 24/04ПндПодозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 24/04Пнд"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком