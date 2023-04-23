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Воскресенье 23 апреля

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Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский

Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский
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Известный артист давно ушел в тень и не появляется на экранах.

Владимир Заманский полюбился зрителям по фильмам "Проверка на дорогах", "Вечный зов", "Вылет задерживается" и десяткам других ярких работ. Артист добился больших высот в карьере и сыграл около 100 ролей в кино, а затем неожиданно перестал сниматься. Последние 20 лет Владимир Петрович ведет затворнический образ жизни и наслаждается своими тихим счастьем вдали от любопытных глаз.

Судьба Владимира Заманского складывалась нелегко. Он появился на свет в 1926 году в городе Кременчуг, вырос без отца и потерял мать во время войны. Оставшись сиротой, будущий артист перебрался вместе с тетей в Узбекистан, где учился в техникуме. К 18 годам он отправился на фронт, а после войны посвятил себя службе в армии. Незадолго до демобилизации Заманский был осужден за то, что участвовал в избиении помощника командира взвода. Он четыре года провел на стройке высотных зданий и вышел на свободу на пять лет раньше срока.

В 27 лет Владимир Заманский стал студентом Школы-студии МХАТ, а после окончания учебы начал выступать на сцене театра "Современник" и активно сниматься. Дебютом актера стала роль в картине "Колыбельная". За следующие 40 лет Владимир Петрович подарил зрителям множество запоминающихся и ярких работ. Последний фильм с участием артиста вышел на экраны в 1997 году. Он снялся в картине "Ботанический сад" и бросил кино.

Единственной женой Владимира Заманского стала актриса Наталья Климова. Супруги познакомились в театре, поженились в 1962 году и обвенчались спустя почти 20 лет брака. Теперь Владимир Петрович наслаждается тихим счастьем в компании любимой жены. В какой-то момент пара продала имущество в столице и перебралась в Муром. Супруги начали новую жизнь и буквально поселились в бане. Именно такое назначение когда-то имел старый деревянный домик, в котором они обосновались.

23 апреля 2023, 10:14
Фото: кадр youtube.com
Канал "Цена славы" на "Яндекс.Дзен"✓ Надежный источник

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