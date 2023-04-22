"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку

Лайма Вайкуле проходит лечение у докторов.

Об этом сообщил общественный деятель Роман Худяков с уточнением, что делают это неправильно. Когда Лайма Вайкуле призвала снести памятники солдатам Великой Отечественной войны, у нее заподозрили отклонения в психике. Часть россиян считает, что у нее шизофрения.

Худяков в словесной форме упек латвийскую звезду в психушку, настаивая на ее пребывании в закрытом стационаре, где содержат невменяемых. "Швыряется фекалиями и рисует ими на стенах... Ей нужно вколоть лошадиную дозу галоперидола", — пояснил аналитик в своем микроблоге.

Мужчина называет подонками и негодяями тех, кто пытается уничтожить историческую память и правду о событиях 1941-1945 годов. Поэтому совершенно ясно, отчего Лайма Вайкуле попала к нему в немилость. Певица рьяно отличается русофобскими выражениями за гранью разумного, несмотря на всеобщее негодование.

Напомним, ранее в разговоре с Ксенией Собчак престарелая блондинка возвеличила Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и предложила избрать его президентом России. Кроме того, Лайма Вайкуле желчно съязвила о роли Советского Союза на мировой арене и подверглась ожесточенной критике.