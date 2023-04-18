"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле

Лайме Вайкуле, которая вступилась за подругу, серьезно прилетело от Оскара Кучеры.



Актер и телеведущий Оскар Кучера начал развивать свой Телеграм канал, в котором резко критикует оскандалившихся звезд и громкие инфоповоды. На этот раз досталось на орехи Лайме Вайкуле, которая захотела заступиться за свою подругу Аллу Пугачеву.



Камнем преткновения стало то, что в СМИ появились новости о том, что Примадонну попросили проверить на предмет финансирования вражеских заграничных организаций. Не сумевшая сдержать себя Лайма воскликнула о том, что ее подруга должна самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Имеет, мол, право финансировать всех, кого пожелает.

Мимо ее высказывания как раз и не смог пройти Оскар Кучера, который даже предположил, что Лайма Вайкуле была не в себе. По мнению телеведущего, подобное заявление могло быть сделано лишь после бокала горячительных напитков.

"Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать", – Кучера набросился с обвинениями на предавшую в своих предположениях Россию Вайкуле.

Добавили словесных оплеух Лайме Вайкуле и подписчики Оскара Кучеры. Были рады найти место, где можно высказать недовольство из-за высказываний пожилой артистки.

"Слушать и смотреть противно", "Лайма в прошлом шансоньетка из борделя-варьете", "Старая ручная мартышка с пляжа", "Говорят мудрость приходит с годами, к Лайме пришла только старость", "Всю жизнь Россию ненавидела, только бабки гребла, высокомерная противная бабенка", – расплевались в сторону Лаймы Вайкуле единомышленники Оскара Кучеры.



