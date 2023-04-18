Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Вторник 18 апреля

13:20Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга 13:00"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова 12:40"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице 12:20"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле 12:00"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа 11:40"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие 11:20Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики 11:00"Ищет себе новую девушку": В расставании Виторгана с молодой невестой поставлена точка 10:4099% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона 10:20Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца 10:00Истощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 09:40"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 09:20Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного 09:00У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 08:40Житель Польши расправился с украинской семьей 08:20Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая 08:00"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос 06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле

"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле
637

Лайме Вайкуле, которая вступилась за подругу, серьезно прилетело от Оскара Кучеры.

Актер и телеведущий Оскар Кучера начал развивать свой Телеграм канал, в котором резко критикует оскандалившихся звезд и громкие инфоповоды. На этот раз досталось на орехи Лайме Вайкуле, которая захотела заступиться за свою подругу Аллу Пугачеву.

Камнем преткновения стало то, что в СМИ появились новости о том, что Примадонну попросили проверить на предмет финансирования вражеских заграничных организаций. Не сумевшая сдержать себя Лайма воскликнула о том, что ее подруга должна самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Имеет, мол, право финансировать всех, кого пожелает.

Мимо ее высказывания как раз и не смог пройти Оскар Кучера, который даже предположил, что Лайма Вайкуле была не в себе. По мнению телеведущего, подобное заявление могло быть сделано лишь после бокала горячительных напитков.

"Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать", – Кучера набросился с обвинениями на предавшую в своих предположениях Россию Вайкуле.

Добавили словесных оплеух Лайме Вайкуле и подписчики Оскара Кучеры. Были рады найти место, где можно высказать недовольство из-за высказываний пожилой артистки.

"Слушать и смотреть противно", "Лайма в прошлом шансоньетка из борделя-варьете", "Старая ручная мартышка с пляжа", "Говорят мудрость приходит с годами, к Лайме пришла только старость", "Всю жизнь Россию ненавидела, только бабки гребла, высокомерная противная бабенка", – расплевались в сторону Лаймы Вайкуле единомышленники Оскара Кучеры.


18 апреля 2023, 12:20
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм канал "КУЧЕРА"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина*
Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова

"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова
Когда Роман Костомаров будет дома? С января этого года вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона.

"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице

"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице
Такого от звезды Интернета никто не ожидал. Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице! Вот это поворот! К этому отважному поступку артистку подтолкнули ее подписчики VK.

"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа

"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа
Прохор Шаляпин лег под нож хирурга. Известный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин обрел широкую популярность далеко не за творческие способности.

"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие

"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие
Максиму Галкину* приходится не сладко. Еще прошлой весной Максим Галкин* покинул Россию и перебрался в Израиль.

Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики

Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики
Агата Муцениеце пошла вразнос прямо перед родами новой жены своего бывшего. Спектакль "Абсолютно другая нага" вновь отгремел в московском театре Crave.

Выбор читателей

17/04ПндПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 17/04ПндАлла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 16/04Вск"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 16/04ВскНичего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17/04Пнд"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости