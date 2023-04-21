Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае

Недавнее интервью русского патриота Оскара Кучеры признанному иностранным агентом
Юрию Дудю надело немало шума. На протяжении трех с половиной часов
шоумен и актер объяснял, почему поддерживает российскую армию и одобряет политику
президента, рассуждает о причинах СВО и объясняет нелюбовь к "америкосам".
Корреспондент "Дни.ру" спросил Кучеру о впечатлениях,
которые остались от интервью.
Многих зрителей той резонансной беседы удивил неформальный вид бывшей звезды канала "МУЗ-ТВ" – на запись он пришел в шортах и футболке. Оказалось, дело в том, что снимает свои выпуски иностранный агент в жарком Дубае. И Кучера, видимо, согласился на разговор, чтобы в этой поездке за казенный счет убить двух зайцев – и поговорить, и отдохнуть.
"Меня не обижает вся та волна негатива и хейта, которая обрушилась после интервью, – признался Кучера. – Я бы снова пошел на беседу такой же степени откровенности. Дудь – профессионал, раз смог меня так разговорить".
Напомним, иностранный агент Юрий Дудь ведет свой канал на YouTube под названием "вДудь". У канала более 10 млн подписчиков и 1,949 млрд просмотров. В основном ведущий проводит большие интервью с известными людьми – от рэперов до преподавателей.