Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае

Стало известно про закулисье резонасного интервью.

Недавнее интервью русского патриота Оскара Кучеры признанному иностранным агентом Юрию Дудю надело немало шума. На протяжении трех с половиной часов шоумен и актер объяснял, почему поддерживает российскую армию и одобряет политику президента, рассуждает о причинах СВО и объясняет нелюбовь к "америкосам". Корреспондент "Дни.ру" спросил Кучеру о впечатлениях, которые остались от интервью.



Многих зрителей той резонансной беседы удивил неформальный вид бывшей звезды канала "МУЗ-ТВ" – на запись он пришел в шортах и футболке. Оказалось, дело в том, что снимает свои выпуски иностранный агент в жарком Дубае. И Кучера, видимо, согласился на разговор, чтобы в этой поездке за казенный счет убить двух зайцев – и поговорить, и отдохнуть.

"Меня не обижает вся та волна негатива и хейта, которая обрушилась после интервью, – признался Кучера. – Я бы снова пошел на беседу такой же степени откровенности. Дудь – профессионал, раз смог меня так разговорить".

Напомним, иностранный агент Юрий Дудь ведет свой канал на YouTube под названием "вДудь". У канала более 10 млн подписчиков и 1,949 млрд просмотров. В основном ведущий проводит большие интервью с известными людьми – от рэперов до преподавателей.