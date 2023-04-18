"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок

Борьба Кейт Миддлтон и Меган Маркл получила новый виток.



Даже своим отказом от участия в коронации короля Карла III, Меган Маркл заставила СМИ всего мира говорить о себе. И, уверены многие, что своим поступком она унизила Кейт Миддлтон как никогда ранее.

Теперь все только и делают, что обсуждают решение Меган остаться в Калифорнии вместе с двумя детьми от принца Гарри. Тем временем, считает королевский комментатор Даниэла Элсер, весь мир попросту забыл о существовании Кейт Миддлтон. Иными словами, злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок. Ведь именно из-за отказа королевской семьи плясать под дудку актрисы, последняя и решила громко заявить о том, что никуда не полетит.



"Оргия кудахтанья и споров обошла вниманием этого единственного человека", – подметила писательница о Кейт Миддлтон, которую всегда и везде противопоставляют Меган Маркл.



В результате некоторым может даже показаться, что Меган Маркл, которая принимает волевые решения и динамично управляет собственной жизнью, сделала Кейт Мидллтон просто нарядной картонной картинкой. Якобы способна она лишь на то, чтобы улыбаться публике, махать рукой и выполнять все, что ожидает от нее королевская семья.

Однако у Данилы Элсер другое мнение: она считает Кейт Миддлтон самым удачным "приобретением" королевской семьи Великобритании. Она невероятно успешна и влиятельна. А отсутствие заголовков, в которых фигурирует ее имя, лишь доказательство того, что каждый ее поступок правилен и выверен. В отличие от Меган Маркл, которая славится своим бурным выражением эмоций.