Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Понедельник 17 апреля

00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью 09:06Какие страны готовы отказаться от доллара – список 08:40Турция: 11 необычных и пугающих вещей 08:20Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете? 08:00Чем опасна ринопластика? 06:08Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук 04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17:23SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16:46"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ 16:06Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 15:21"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки 13:39"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику 12:25"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка 11:28Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом 11:08"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок

"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок
358

Борьба Кейт Миддлтон и Меган Маркл получила новый виток.

Даже своим отказом от участия в коронации короля Карла III, Меган Маркл заставила СМИ всего мира говорить о себе. И, уверены многие, что своим поступком она унизила Кейт Миддлтон как никогда ранее.

Теперь все только и делают, что обсуждают решение Меган остаться в Калифорнии вместе с двумя детьми от принца Гарри. Тем временем, считает королевский комментатор Даниэла Элсер, весь мир попросту забыл о существовании Кейт Миддлтон. Иными словами, злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок. Ведь именно из-за отказа королевской семьи плясать под дудку актрисы, последняя и решила громко заявить о том, что никуда не полетит.

"Оргия кудахтанья и споров обошла вниманием этого единственного человека", – подметила писательница о Кейт Миддлтон, которую всегда и везде противопоставляют Меган Маркл.

В результате некоторым может даже показаться, что Меган Маркл, которая принимает волевые решения и динамично управляет собственной жизнью, сделала Кейт Мидллтон просто нарядной картонной картинкой. Якобы способна она лишь на то, чтобы улыбаться публике, махать рукой и выполнять все, что ожидает от нее королевская семья.

Однако у Данилы Элсер другое мнение: она считает Кейт Миддлтон самым удачным "приобретением" королевской семьи Великобритании. Она невероятно успешна и влиятельна. А отсутствие заголовков, в которых фигурирует ее имя, лишь доказательство того, что каждый ее поступок правилен и выверен. В отличие от Меган Маркл, которая славится своим бурным выражением эмоций.

18 апреля 2023, 00:02
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Express newspaper✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами

Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com

По теме

"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов

Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов
Анастасия Волочкова оправдалась после скандала. Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно попадает в скандальные ситуации, которые становятся достоянием общественности.

"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили

"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили
Ольга Бузова зря старалась. Ольга Бузова пробовала себя в разных направлениях.

Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым

Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым
Дмитрий Тарасов вызвал омерзительные чувства россиян. Футболист Дмитрий Тарасов и бизнесмен Курбан Омаров засветились вместе в одной компании на Алтае.

"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову

"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову
Дмитрий Маликов ни сном ни духом не знал о его существовании. Российский певец Дмитрий Маликов на протяжении нескольких десятилетий радует своих поклонников творчеством, не теряя актуальности по сей день.

Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова

Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова
Ксения Собчак не ожидала такой горькой и скорой потери. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

Выбор читателей

16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 17/04ПндПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16/04Вск"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 16/04ВскНичего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17/04ПндАлла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 16/04ВскАдское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно