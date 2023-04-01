"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта

Выступление Николая Баскова запомнится гостям мероприятия надолго.



Шоу "Моя мелодия" на телеканале Россия 1 посвящено исполнению композиций, которые у каждого из гостей вызывают лишь теплые воспоминания. В последний выпуск ведущий шоу Николай Басков пригласил балерину Светлану Захарову.

Перед дней исполнили свой танец ученицы одного из хореографических училищ, которые затем признались, что сильно волновались перед встречей с примой. Однако, желая их поддержать, Николай Басков рассказал про свой конфуз, который случился с ним на одном из концертов.

Долгий перелет, сильное волнение и непривычная еда обернулись тем, что с Николаем Басковым случился приступ метеоризма. Плохо ему было так сильно, что это почувствовали даже зрители первого ряда, которые стали постепенно расходиться.

Таким образом, зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта. Подчеркнул Николай Басков и то, что единственная оставшаяся в ряду зрительница постоянно обмахиваясь веером и очень недовольно смотрела на певца.

К счастью, партнерша по выступлению, которой стала великая Монсеррат Кабалье, и носом не повела. А случившийся с Николаем Басковым конфуз не сломил блондина и не лишил его желания продолжать карьеру.

"Клапан подвел", "Бедная Монсеррат", "А почему ему не пукать", "Вот ты и попался: Галкин покажет это во всей красе на очередном выступлении", – похихикали пользователи Сети над оплошностью Николая Баскова.





